“جَميع التَخصصات” معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 الحدود الدنيا علمي وادبي دليل القبول Pdf

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من الطلاب والطالبات العراقيين، وذلك لأن هذه المعدلات معتمد عليها مسار حياتهم الأكاديمي، حيث يمكن لجميع الطلاب الاستعلام على هذه المعدلات من خلال بعض الخطوات، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن توفير دليل قبول مركزي يمكن من خلاله الاطلاع على معدلات القبول في جميع الكليات والمعاهد التي تريد أن تلتحق بها، حيث نجد أن هناك العديد من الطلاب يحلمون أن تكون هذه المعدلات في صالحهم.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

بعد الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي في كافة المحافظات العراقية أعلنت مباشرة وزارة التربية والتعليم العراقية عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 عبر المنصات الرسمية التابعة لها، وإليكم معدلات القبول في مختلف التخصصات:

كلية الطب: 92%.

كلية طب الأسنان:91%.

كلية التمريض للذكور: 96.33%.

كلية العلوم:82.67%.

كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية:83%.

كلية الصيدلة: 90%.

كلية الهندسة: 75%.

كلية الزراعة: 68%.

كلية علوم الحاسبات: 65%.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 65%.

كلية البترول والتعدين: 62%.

كلية هندسة الطاقة: 62%.

كلية الإدارة والاقتصاد: 33%.

كلية الآداب: 60%.

كلية الحقوق: 60%.

كلية الفنون الجميلة: 60%.

كلية السياحة: 60%.

كلية الشريعة والقانون: 60%.

كلية الإعلام: 60%.

رابط معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 يتم كما يلي:

الدخول إلى معدلات القبول 2023 في العراق .

قم بتحديد الكلية أو المعهد الذي تريد أن تلتحق به.

انقر على خيار”العام الدراسي الحالي”.

انقر على أيقونة”الاستعلام عن نتائج القبول المركزي.

سوف يظهر أمامك دليل القبول المركزي قم بتحميله حتى تطلع على معدلات القبول في مختلف الجامعات والمعاهد وسوف تعرف الجامعة التي تناسب مجموعك، وبالنجاح والتوفيق لكل الطلاب.

يمكن لكل الطلاب الحصول على معدلات القبول المركزي من خلال الرابط الرسمي الذي أشارت إليه الوزارة وكذلك اتباع الخطوات الموجودة في الفقرة السابقة من أجل التعرف عليها وذلك بعد ظهور نتائج السادس الاعدادي دور ثاني في الأيام الماضية ورغبة الطلاب في التعرف على نسب القبول في الكليات والجامعات المختلفة في كافة أنحاء العراق.