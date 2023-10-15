تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد 2023 على نايل سات الناقلة مباراة مصر والجزائر الودية

اليوم نجد كثرة في البحث من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد 2023 التي يمكنها نقل العديد المباريات، أبو ظبي الرياضية قناة عربية إماراتية تم تأسيسها منذ عدة سنوات 1998 وتمكنت من تحقيق نجاح كبير في بداية ظهورها على الساحة الفضائية، ومع مرور الوقت استطاعت القناة أن تكون بصمة وسط الكثير من القنوات ولديها جمهور عريق من جميع الدول العربية.

كما أصبحت القناة تحظى على إعجاب الكبير والصغير ويوم بعد يوم تزداد شهرة وتقدم القناة والجميع لا يمكنهم الاستغناء عنها على الجهاز نظراً لما تقدمه من محتوى رياض ذات أهمية كبيرة، أبو ظبي الرياضية قناة تعمل بكامل طاقتها على جميع الأقمار الصناعية وتنقل المحتوى بأفضل صوت وصورة بدون أي توقف، واليوم خلال السطور التالية تجدون تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد 2023.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد 2023

تنقل قناة أبو ظبي المحتوى بدقة عالية بدون تشويش أو تقطيع كونها تستخدم أحدث التقنيات والإمكانيات، كما أن القناة تنقل المحتوى الرياضي باللغتين العربية والإنجليزية، والآن يمكنكم ضبط على الجهاز بكل سهولة نظراً لقو إشارتها ويأتي تردد القناة على النحو التالي:.

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: أبو ظبي الرياضية 1.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

غداً بعد 24 ساعة الإثنين 16-10-2023 موعد اللقاء المنتظر بين المنتخب المصري والجزائر في واحدة من أقوى المباريات الودية الدور الأول، سوف يتم إذاعة البث الحي المباشر لمباراة مصر ضد الجزائر عبر شاشة قناة أبو ظبي 1 وقناة أبو ظبي 2، حيث يقوم بالتعليق في المباراة المعلق الشهير عامر عبدالله ويلتقي الفريقين للمواجهة عبر أرضية استاد هزاع بن زايد وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 hd