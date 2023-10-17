Now.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ٢٠٢٣ عبر موقع وزارة التضامن بالرقم القومي

تمكنت وزارة التضامن الاجتماعي من إتاحة رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ٢٠٢٣، الذي تم تخصيصه لذوي الهمم حتى يتمكن من أن يحصل على حقه القانوني بشكل كامل، حيث يتم الحصول عليه بعد أن يخضع المتقدم إلى الكشف الطبي في المراكز الصحية التي تتبع وزارة الصحة والإسكان، لذلك نسلط الضوء من خلال التقرير الحالي على كيفية الاستعلام عن هذه البطاقة بصورة سهلة من خلال الرابط المتاح.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ٢٠٢٣

تم إتاحة رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ٢٠٢٣، من قبل وزارة الصحة والإسكان حيث يمكن للمتقدم الاستعلام عبر الرقم القومي ويتم من خلال مجموعة محددة من الخطوات التي ينبغي اتباعها للاستفسار عن كافة ما ترغب به، والتي جاءت كالتالي:

ينبغي الدخول إلى رابط الاستعلام عن خدمات الكارت المتكامل من هنا .

في الخطوة التالية عليك النقر على حقل الاستعلام عن الطلبات.

بعد ذلك أدخل رقم المستفيد القومي في الخانة المعدة لذلك والذي يتكون من 14 رقم، على أن تكون البطاقة سارية الصلاحية.

انقر بعد ذلك على أيقونة بحث.

انتظر لحظات حتى يتم تحميل النتيجة الخاصة بالاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

الحالات التي تستحق استخراج كارت خدمات متكاملة

توجد بعض الحالات التي تستحق أن يكون لها كارت خدمات متكاملة، والتي أوضحت ماهيتها وزارة التضامن الاجتماعي وقد جاءت هذه الفئات على النحو التالي:

يستفيد من الكارت الأشخاص الذين لديهم إصابة شلل الأطفال في أحد الأطراف.

المصابون بضمور في العضلات وأيضا ذوي القزامة.

من يعاني من مرض مزمن يهدد الحياة.

إضطرابات صعوبة الإدراك.

كبر حجم الرأس أو صغرها.

المصابون بطيف التوحد.

مصابي الإعاقات السمعية.

الإصابة بشلل رباعي نصفي سواء كان علوي أو سفلي.

المصاب بفقد السمع بشكل تام، أو بنسبة 55 ديسبل.

الإصابة بالشلل الدماغي، أو الإصابة بأمراض الدم المزمنة.

حيث أوضحت الوزارة أنه ينبغي على من يتقدم بطلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة أن يكون مستوفي جميع الشروط التي أعلنت عنها، حتى يتمكن من الحصول على الكارت، علما بأن هناك بعض الفئات التي تستحق الحصول عليه وأيضا أعلنت عن الرابط المخصص للاستعلام عن كل ما يتعلق بخدمات التضامن.

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة 2023

فيما يلي، سنتعرف على الفئات المختلفة لأنواع الإعاقات المسجلة التي يحق لها الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من وزارة الصحة والسكان المصرية.