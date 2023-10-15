آخر التطورات حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر نوفمبر 2023 التموين تجيب فوراً

ما حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر نوفمبر 2023 هذا ضمن الأسئلة الشائعة بين الناس خلال تلك الفترة، سبق وقامت بعض الصفحات على فيس بوك بنشر أخبار حول زيادة جديدة في مستحقات التموين، مما كشفت الوزارة عن حقيقة الأمر لكن مازالت عملية البحث عن إضافة 100 جنيه للدعم التمويني مستمرة ولن تتوقف، وهذا يؤكد أن التموين أصبح عامل أساسي في تخطي الأزمة لأنهم يحصلون على السلع والمنتجات بأسعار مدعمة مقارنة بسعرها الأساسي في الأسواق.

حيث وصل كيلو السكر المعبأ في الأسواق نحو 35 جنيه، لكن في التموين يصل سعر كيس السكر المعبأ وزن كيلو جرام نحو 13 جنيه سعر زجاجة الزيت 30 جنيه وعندما ننظر لسعر الزيت خارج منظومة التموين نجد أن، سعر الزجاج يتراوح ما بين 40 و55 جنيه، واليوم نوضح لكم حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر نوفمبر 2023.

حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر نوفمبر 2023

بشكل متكرر تحاول وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تعرض تقرير أسبوعي بكل المستجدات والتصريحات الجديدة، وضمن الأمور التي توضحها وزارة التموين منذ فترة طويلة وهي نفي وجود أي زيادة على بطاقة التموين، وتؤكد أن جميع الأخبار المنتشرة هذه الفترة بين المواطنين عن إضافة 100 جنيه يتم صرفها شهر نوفمبر 2023 غير صحيح ومجرد شائعات وليس تمس الواقع أبداً، ويجب على جميع المواطنين الإطلاع على المصادر الرسمي لوزارة التموين على فيس بوك قبل اتخاذ أي خطوة.

ما هي الخدمات التموينية المتاحة

مازالت التموين تبذل جهودها لتقديم الدعم التمويني لأكبر عدد من المستحقين، كما أصبحت أغلب الخدمات تتم من خلال الانترنت بشكل مجاني وتأتي الخدمات المتاحة الفترة الحالية على النحو التالي:.