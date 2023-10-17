LINK..رابط معدلات القبول المركزي في العراق 2024 الحدود الدنيا للجامعات العراقية القبول الموحد

يهتم الآلاف من الطلاب في العراق بمعرفة معدلات القبول المركزي للعام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث يقترب موعد التسجيل في الجامعات العراقية للالتحاق بالعام الدراسي الجديد ، وتم الكشف عن معدلات القبول في الجامعات العراقية لمختلف التخصصات، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بنشر قائمة شاملة تضم جميع معدلات القبول في هذا الوقت ، وتلعب معدلات القبول 2024 في العراق دورًا حاسمًا في تحديد إمكانية قبول الطلاب في الجامعات العراقية في مختلف التخصصات، بما في ذلك الفرع الأحيائي والفرع التطبيقي ، كما تم الإعلان مؤخرًا بشكل رسمي عن نتائج القبول الموازي للطلاب.

معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية

إليك قائمة ببعض معدلات القبول الحد الأدنى في بعض الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023/2024:

– كلية الطب: 100.28%

– طب الأسنان: 99.5%

– صيدلة: 98.83%

– هندسة قسم الحاسوب: 93.17%

– هندسة قسم الميكانيك: 86%

– كلية الهندسة قسم المواد: 85.67%

– كلية العلوم: 86.17%

– قسم الرياضيات في كلية العلوم: 78.5%

– القانون: 85.67%

– علوم سياسية: 79.25%

– الإدارة والاقتصاد: 68%

– التربية: 74.67%

– الآداب: 75.17%

– قسم علم النفس في كلية الآداب: 77.33%

– قسم الفلسفة في كلية الآداب: 72.83%

– تربية أساسية: 67.5%

– قسم رياض الأطفال في تربية أساسية: 66.17%

– معلم صفوف أولى في تربية أساسية: 73%

– علوم سياحية: 65.33%

معدل القبول المركزي الحدود الدني للجامعات العراقية

توجد تفاوتات في معدلات القبول المركزي للكليات، حيث تختلف من عام لآخر ومن كلية لأخرى ، ومن أجل التأكد من إمكانية قبول الطالب أو الطالبة في أي تخصص، يجب عليهم التحقق أولاً مما إذا كانوا قد حققوا معدل القبول المطلوب ، وفيما يلي معدلات القبول لبعض الكليات:

– كلية الطب في جامعة بغداد: الحد الأدنى للقبول لهذا العام هو 100.92.

– كلية الطب الكندية: الحد الأدنى للقبول هو 100.5.

– كلية طب الأسنان: الحد الأدنى للقبول هو 99.05.

– كلية الصيدلة وعلوم الدواء: الحد الأدنى للقبول هو 98.67.