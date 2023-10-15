HERE.. رابط التقديم على صندوق الاسكان العراقي وطريقة تسجيل الطلب عبر الموقع الرسمي

يعد التقديم على صندوق الاسكان العراقي، من أهم المبادرات المقدمة من قبل الدولة حيث أنها تعتمد على التسجيل لطلب قروض تابعة للصندوق، بالإضافة أن هذه الفرصة متاحة لجميع المواطنين بدولة العراق، كما يتم تدوين الشروط عن طريق الموقع التابع للوزارة وللصندوق كي تكتمل عملية التقديم، حيث سنقوم بالتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بالتقديم، وكذلك الأوراق المطلوبة، وأيضا طريقة التسجيل في هذه المبادرة:

التقديم على صندوق الاسكان العراقي

يمكن التقديم على صندوق الاسكان العراقي، بداية من المواعيد التي قامت بعرضها الدولة وبالتحديد يوم 15 من شهر أكتوبر لعام 2023، حيث يمكن للمقبلين على الاستفادة منه، أن يبدؤا في تجهيز اللازم وتعبئة الاستمارة:

من خلال الدخول على رابط الاسكان العراقي من هنا، سوف تتمكن من التسجيل، من خلال بعض البيانات التي من أولها رقم الجوال.

من ثم قم بإدراج البريد الالكتروني، ومنها عليك بتوضيح المحافظة الخاصة بالعقار، وإرفاق رقم الإجازة.

كما يجب تسجيل تاريخ التصديق، وإدخال الرقم الخاص بالمقاطعة، وتوضيح الجهة التي تم التصديق من خلالها للبناء، مع إرفاق سند العقار.

عليه أن يقوم بإدخال رقم الأحوال، كما عليه أن يسجل تاريخ التنظيم، بالإضافة إلى دائرة الهوية، وعليه تسجيل الصفحة، بجانب شهادة الجنسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

يمكن الحصول على هذه الفرصة مقابل إرفاق مجموعة من الوثائق، التي لابد أن يتم وضعها عند البدء في التقديم على صندوق الاسكان:

بدايه لابد من وجود الهوية الخاصة بالأحوال المدنية.

كذلك عليه توفير بطاقة السكن، التي يتم إرفاقها وتكون خاصة بالمتقدم.

كذلك يجب أحضار الجواز الخاص بالسفر.

عليه أن يتم وجود إجازة البناء، ويجب أن تكون مرخصة.

بالنهاية يجب أن يتم إرفاق خريطة البناء، ولا يتم الموافقة عليها دون التصديق، وذلك من خلال جهة البلدية الخاصة بالمنطقة.

العديد من المواطنين يمكن لهم أن يقوموا ببناء مسكن عن طريق الصندوق التابع لدولة العراق، حيث أن هذه المخططات تساهم بشكل كبير في الاستقرار واستكمال الحياة بطريقة صحية، بعيدا عن القلق الذي ينتاب أي مواطن لا يوجد لديه مسكن، كذلك تقوم الدولة بعمل تسهيلات مختلفة حتى تتم هذه المبادرات بأسرع طريقة، وأبسط الوسائل الممكنة حيث يعمل النظام بخطة محكمة.