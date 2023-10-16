يبحث الكثير من المواطنين في الجزائر عن شروط التسجيل في منحة البطالة 2023 وخطوات التسجيل وخاصة بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بإنشاء موقع لتسجيل لمنحة البطالة في الجزائر لعام 2022، ويجب على جميع المستفيدين اتباع عدة شروط قبل التسجيل في المنحة، والتي منها يحصل المستفيد على مبلغ من المال يقدر قيمته 13 ألف دينار جزائري شهريا، وسوف نتناول معكم كافة التفاصيل في الأسطر القادمة.

منحة البطالة 2023

من أجل مواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية، يمكن أن تكون منحة البطالة واحدة من الخيارات التي تساعد في حل مثل هذه الأزمة، تقدم منحة البطالة للأشخاص الذين يحملون بطاقة الهوية الوطنية ولا تقل أعمارهم عن 19 عاماً بهدف توفير مبلغ مالي بشكل شهري ولا يستطيعون الحصول علي دخل بشكل منتظم، قيمة هذه المنحة تصل إلى حوالي 14 ألف دينار جزائري، ويتم الحصول عليها وفقًا لشروط محددة، سوف نتناول معكم في الأسطر القادمة.

شروط التسجيل في منحة البطالة 2023 وخطوات التسجيل

يمكن للأفراد الذين يعانون من صعوبة في العثور على وظيفة أن يسجلوا للحصول على منحة البطالة، وذلك بشرط أن تتوافر لديهم النقاط التالية

أن يكون المتقدم علي استعداد للانضمام إلى برامج التأهيل والتدريب لزيادة فرصه في الحصول على فرصة عمل.

أن يكون التقدم حاص علي شهادة بطالة صادرة من جهة العمل الخاصة به.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

أن يكون لدي المتقدم سجل في الضمان الاجتماعي.

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية .

أن لا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أصول بقيمة عالية.

أن يلتزم المتقدم بجميع القواعد والمعايير التي تم تحديدها من قبل الجهة المختصة.

إرفاق جميع الأوراق الضرورية والمطلوبة لطلب الحصول على المنحة.

خطوات التسجيل في منحة البطالة 2023

يمكن الآن تسجيل طلب منحة البطالة الجزائر 2023 عن طريق اتباع الإجراءات التالية التي تقدمها الوكالة الوطنية لتوظيف المواطنين.

في البداية، يجب عليك الدخول علي موقع وكالة التشغيل الوطنية للمواطنين في الجزائر من هنا.

اختر رمز التسجيل لمنحة البطالة عام 2023.

ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة في كل خانة والتأكد من صحتها.

ثم إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة 2023.

ثم التأكد من جميع المعلومات المطلوبة التي تم إدخالها.

ثم النقرعلى خانة إرسال طلب لإتمام تسجيلك في منحة البطالة.

وسوف يتم دراسة طلب التسجيل والرد عليه في أقرب وقت ممكن.

هل يمكن التسجيل في منحة البطالة من الهاتف؟

يمكن الدخول الى الموقع الإلكتروني و التسجيل في منحة البطالة من الهاتف لحجز الموعد المناسب مع المستشار في وكالة العمل و الآن يمكنك الحصول على الموقع الرسمي منhttps://minha.anem.dz/ هنا.