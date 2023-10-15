HERE.. طريقة تسجيل طلب مساعدة مالية من امير قطر عبر الموقع الرسمي

تقدم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالعديد من أشكال المساعدة والتي لا تقتصر فقط على المساعدات المالية، فهو يسعى لتقديم الدعم والمساعدة للأشخاص المحتاجين بطرق متعددة، منها شراء الأجهزة والأدوات الطبية للمرضى، وكذلك توفير مساكن للأشخاص الذين فقدوا منازلهم أو تضرروا جراء الكوارث.

طريقة تسجيل طلب مساعدة مالية من امير قطر

إذا كنت تبحث عن مساعدة مالية من دولة قطر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

من القائمة الرئيسية انقر على أيقونة “طلب المساعدة”.

قم بملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة، بما في ذلك رقم الهوية الوطنية القطرية أو رقم الإقامة إذا كنت مقيمًا.

ستحتاج أيضًا إلى كتابة رقم الجوال الشخصي والبريد الإلكتروني.

بعد تسجيل الدخول على الموقع، سيُطلب منك تقديم ما يثبت احتياجك للمساعدة.

بعد ملء جميع البيانات الشخصية وتقديم الوثائق الضرورية، قم بالنقر على “إرسال الطلب”.

سيتم مراجعة طلبك من قبل الديوان الأميري، وسيتم اتخاذ القرار المناسب وفقًا لمعايير الحاجة والأولوية، فلا تتردد في التقديم بمهنية واحترام، وقد يتم توجيهك حول كيفية استلام المساعدة بعد الموافقة على الطلب.

طلب مساعدة مالية من أمير قطر

يُمكنك التواصل مع أمير دولة قطر مباشرة أو من خلال سكرتيره الخاص في مكتبه الخاص، حيث إنه يهدف إلى تقديم الدعم للمحتاجين من الوافدين والمقيمين في قطر، ويمكنك الاتصال به بسهولة لطلب مساعدة مالية في الوقت الحالي، وإليك أرقام الهواتف:

للتواصل مع أمير قطر مباشرة يمكنك الاتصال على رقم جواله الشخصي: 0097444388888.

للتواصل مع سكرتير الأمير القطري لشؤون العائلة، حسن بن خالد بن حسن العبدالله آل ثاني، يمكنك الاتصال على رقم جواله: 0097444388233.

للتواصل مع سكرتير الأمير القطري لشؤون المتابعة، سعد محمد سعد الجبارة الرميحي، يمكنك الاتصال على أحد الأرقام التالية: 0097444314755 أو 0097444315167.

الشروط المطلوبة لتقديم طلب مساعدة من أمير قطر

قد حدد بيت الزكاة الكويتي عدة شروط لطلب المساعدة من أمير دولة قطر، وهذه الشروط تشمل: