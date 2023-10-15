بعد ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني تعرف على معدلات القبول في الجامعات العراقية بعد التعديل 2023

كشفت وزارة التربية العراقية، عن معدلات القبول في جميع الجامعات العراقية التي تختلف وفقًا لنسب القبول الحاصل عليها كل طالب، مع العلم أن هذه المعدلات اختلفت عن العام الماضي، نظرًا لأن العام الجاري شهد نسبة نجاح أعلى بكثير، وفقًا لتصريحات وزارة التربية، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية، جميع معدلات القبول بالكليات والحدود الدنيا.

ماهي معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023؟

جاءت معدلات القبول في الجامعات العراقية، للعام الجاري وفقًا لما يلي:-

يتم القبول في كلية الصيدلة من 98.67%.

بينما كلية الهندسة تقبل من 95.83%.

إضافة إلى أن كلية الهندسة قسم الحاسوب تقبل من 95.33%.

في حين أن كلية الطب تقبل من 100.92%.

كلية الطب الكندي تقبل من مجموع 100.5%.

هذا وأن كلية طب الأسنان تقبل من مجموع 99.5%.

معدلات القبول في جامعة بغداد

من أجل التعرف على معدلات القبول في الكليات التابعة لجامعة بغداد عليك اتباع الأتي:-

يتم القبول بالنسبة لكلية القانون بمجموع 90%.

فضلاً عن أن كلية العلوم السياسية تقبل من مجموع 83%.

إضافة إلى أن كلية الطب البشري تقبل من 99.67%.

في حين ان كلية طب الأسنان تقبل من مجموع 98.83%.

القبول في جامعة البصرة

وللتعرف على معدلات القبول داخل جامعة البصرة، عليك اتباع الأتي:-