عاجل.. اعلان نتائج دراسة المنح الجامعية ديوان الجنوب 2023 عبر ديوان الخدمات الجامعية

تعد نتائج دراسة المنح الجامعية من أكثر الأمور بحثًا في جميع محافظات تونس، إضافة إلى أن الطلاب والطالبات الذي تقدموا بطلبات الاستفادة من المنح الجامعية، هم في حالة انتظار كبيرة وقلق متزايد بشأن النتيجة التي من خلالها تمكنوهم من التعرف على أسماء المقبولن في الحصول هذه المنح.

القبول في دراسة المنح الجامعية

وفي هذا أوضح ديوان الخدمات الجامعية التونسية، أن النتائج سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة، بالنسبة لطلبة ديوان الجنوب، ويكون ذلك بعد الإنتهاء بشكل مباشر من فرز جميع الطلبات المقدمة من قبل الطلاب الجدد، التي من خلالها تمكنهم في الحصول على نتيجة دراسة ملف المنحة الجامعية، وفقًا للديوان الذي ينتموا إليه، سواء كان في الشمال أو الجنوب أو حتى الوسط، ليتمكنوا من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية بكل سهولة.

رابط نتائج دراسة المنح الجامعية

وأكد مكتب الخدمات الجامعية، أن عملية الإستلام الخاصة بالطلبات الورقية، تتم إلى منتصف الشهر المقبل، وبعد ذلك يتم الإعلان عن جميع النتائج، بعد الإنتهاء بشكل رسمي من فرز الطلبات المقدمة، على أن يُراعي الإلتزام بسداد الرسوم المقررة من قبل المكتب، مع العلم أن المكتب أتاح رابطه الرسمي للحصول على النتيجة، وهو ” ooun.rnu.tn”، ومن خلال هذا الرابط يمكن لجميع الطلاب والطالبات التعرف على نتيجة دراسة ملف المنح الجامعية بكل سهولة.