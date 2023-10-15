موقع ناجح نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني بغداد وعموم المحافظات وزارة التربية والتعليم العراقية
موقع ناجح نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني، قامت وزارة التربية والتعليم العراقية برفع النتيجة على المواقع الإلكترونية بمجرد الانتهاء من عمليات رصد الدرجات ومراجعتها في الكنترول، وقد قام عدد كبير من الطلاب بأداء امتحانات الدور الثاني بعد ما لم يحالفهم الحظ والتوفيق في امتحانات الدور الأول، ومنذ انتهاء الامتحانات أصبح الطلاب ينتظرون الإعلان عن النتيجة على أحر من الجمر حتى يتمكنوا من معرفة مصيرهم وإمكانية إكمال دراستهم الجامعية.
موقع ناجح نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني
حصل الطلاب على نتائج الدور الثاني خلال الساعات القليلة الماضية حيث انتهت مرحلة التصحيح ومراجعة الدرجات وأصبحت جاهزة لكي يعتمدها وزير التربية والتعليم، كما أن الوزارة أعلنت في تصريح مسبق أنه لا يوجد سوى أيام قليلة على ظهور النتيجة بشكل رسمي ويستطيع الطلاب الاستعلام عنها من خلال المدارس أو المواقع الإلكترونية الرسمية التي توفرها الوزارة، وتم الحصول عليها بالفعل اليوم من قبل الوزارة والراوبط الخاصة بها.
نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf دور ثاني
استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 من خلال رفع النتيجة على مواقع إلكترونية هي كالتالي..
- قم بتسجيل الدخول على الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم في العراق أو موقع نتائجنا.
- أنقر على أيقونة نتيجة الصف السادس الاعدادي.
- قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب ورقمه الامتحاني وقم بتحديد المحافظة.
- وبعد أن تقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة وتتأكد من صحتها اضغط على زر الاستعلام.
- وفي غضون ثوان قليلة ستظهر لك النتيجة يمكنك الاطلاع عليها أو تحميلها على الجهاز الخاص بك.
- أما إذا كانت لديك أي شكاوى فيمكنك التواصل مع أي معلم في الإدارة المدرسية حتى يوفر لك المساعدة اللازمة.