موقع ناجح نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني بغداد وعموم المحافظات وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع ناجح نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني، قامت وزارة التربية والتعليم العراقية برفع النتيجة على المواقع الإلكترونية بمجرد الانتهاء من عمليات رصد الدرجات ومراجعتها في الكنترول، وقد قام عدد كبير من الطلاب بأداء امتحانات الدور الثاني بعد ما لم يحالفهم الحظ والتوفيق في امتحانات الدور الأول، ومنذ انتهاء الامتحانات أصبح الطلاب ينتظرون الإعلان عن النتيجة على أحر من الجمر حتى يتمكنوا من معرفة مصيرهم وإمكانية إكمال دراستهم الجامعية.

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حصل الطلاب على نتائج الدور الثاني خلال الساعات القليلة الماضية حيث انتهت مرحلة التصحيح ومراجعة الدرجات وأصبحت جاهزة لكي يعتمدها وزير التربية والتعليم، كما أن الوزارة أعلنت في تصريح مسبق أنه لا يوجد سوى أيام قليلة على ظهور النتيجة بشكل رسمي ويستطيع الطلاب الاستعلام عنها من خلال المدارس أو المواقع الإلكترونية الرسمية التي توفرها الوزارة، وتم الحصول عليها بالفعل اليوم من قبل الوزارة والراوبط الخاصة بها.

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استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 من خلال رفع النتيجة على مواقع إلكترونية هي كالتالي..