مفتوح الان.. موقع تجديد منحة البطالة 2023 minha.anem.dz والخطوات الأساسية لتفادي التوقف عبر الموقع الرسمي

يعتبر موقع تجديد منحة البطالة في الجزائر واحد من أهم وأبرز المواقع التي توفر الخدمات الاجتماعية للمواطن الجزائري، لمن لا يملك فرصة عمل مناسبة حتى الآن يأتي هذا البرنامج بهدف تقديم المساعدة للشباب وتلبية احتياجات الكثيرين حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل تتناسب مع المؤهلات التي يحملونها، لذلك يتم إصدار منحة البطالة وفقا لمجموعة من الخطوات التي تتم عبر الوكالة الوطنية على مجموعة من المنصات التي توفرها الوزارة.

موقع تجديد منحة البطالة

أتاحت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر إمكانية تجديد منحة عبر موقع تجديد منحة البطالة، وذلك بعد أن وفرت رابط إلكتروني على الإنترنت، مما يسهل هذه المهمة على المواطنين دون أن تحتاج إلى التوجه لمقر الوكالة وقد أوضحت الوكالة أنه من الضروري أن يتم تجديد المنحة كل ثلاث شهور بشكل دوري:

يتم الدخول الى رابط موقع الوكالة الوطنية من هنا .

بعد ذلك تجنبا لتوقف صرف المنحة ينبغي تسجيل الدخول من خلال اضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدراج رقم التعريف الوطني للمتقدم.

اختيار خدمة تجديد منحة البطالة.

ادخال كافة البيانات والمعلومات التي يتم طلبها منك عبر النظام بالإضافة إلى تحديد تاريخ انتهاء المنحة.

بعد الانتهاء يتم النقر على أيقونة الإرسال.

شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر

وفقا لما أعلنت عنه الوكالة الوطنية الجزائرية للتشغيل عن مجموعة من الشروط التي يتم من خلالها تجديد منحة البطالة لمن يرغب في الحصول على دعم من الحكومة إلى أن يلتحق بوظيفة ملائمة له، فقد جاءت هذه الشروط كما يلي:

على المتقدم أن يكون جزائري الجنسية.

ينبغي أن يكون قد تم التسجيل بشكل مسبق في الوكالة المحلية للتشغيل.

على المتقدم بالطلب أن يكون مقيم في الجزائر.

أن يكون المتقدم قد انتهى من الدراسة.

على المتقدم الا يكون قد سبق له واستفاد من اي برنامج من برامج المساعدات الاجتماعية التي تعلن عنها الوكالات المتنوعة في الدولة.

علما بأنه يمكن لأي مستفيد من المنح المقدمة من الوكاله الوطنيه لمساعدة البطالة على ظروف حياتهم المعيشية أن يستعلم عن الحالة التي تخص المنحة، وذلك عبر زيارته للصفحة الرسمية للوكالة، واتباع جميع الخطوات المحددة للتقديم بعد استيفاء جملة من الشروط المحددة.

من هم المستفيدين من منحة البطالة؟

كل شخص عاطل عن العمل و عمره يتراوح ما بين 19 و40 سنة و مسجلين لأول مرّة كعاطلين عن العمل و يستطيع تبرير موقفه اتجاه الخدمة الوطنية، يستطيع الاستفادة من منحة البطالة.