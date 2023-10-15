رسميا الان.. موعد صرف رواتب شهر أكتوبر 2023 لجميع الموظفين والبنوك – الحق شوف حسالك

أعلنت وزارة المالية المصرية عن مواعيد صرف رواتب شهر أكتوبر 2023 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص وزارة المالية على انتظام صرف مستحقات العاملين في الدولة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم، وتوفير متطلباتهم الأساسية، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال موعد صرف رواتب شهر أكتوبر الجاري.

موعد صرف رواتب شهر أكتوبر 2023

هذا هو الجدول الزمني لصرف رواتب شهر أكتوبر 2023:

يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر: صرف رواتب شهر أكتوبر للعاملين بالدولة بدءا من يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر.

أيام 8، 9، 10 أكتوبر: صرف المتأخرات من المستحقات للعاملين بالدولة.

القطاعات المستحقة لصرف رواتب شهر أكتوبر 2023

جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

العاملين بالقطاع العام والخاص.

سيتم صرف رواتب شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالدولة من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو من خلال مكاتب البريد.

كما يمكن للعاملين بالدولة صرف رواتبهم من خلال الحسابات البنكية التي يتم فتحها لهم لدى البنك المركزي المصري.

متأخرات المرتبات

سيتم صرف المتأخرات للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المركزية يوم 8 أكتوبر، والعاملين في الهيئات والجهات الحكومية الإقليمية يوم 9 أكتوبر، والعاملين في الشركات القابضة والشركات التابعة لها يوم 10 أكتوبر.

يجب التأكد من صحة البيانات الشخصية المدونة على إيصال الصرف، والتأكد من صحة قيمة الراتب المدفوع، في حالة وجود أي اختلافات يجب التواصل مع جهة العمل أو البنك المركزي المصري.

يعد صرف المرتبات في موعدها من الأمور المهمة التي تساهم في استقرار الحياة المعيشية للعاملين بالدولة، وبما يضمن لهم الوفاء التزاماتهم المالية.