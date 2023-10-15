الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق تُنهي الجدل بشأن غداً الإثنين هل سيكون إجازة رسمية للموظفين؟

تُعلن الحكومة العراقية عن العطل الرسمية في البلاد كل عام، وذلك وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن العطل الرسمية في جمهورية العراق، ووفقًا لهذا القانون، فإن هناك 10 أيام عطلة رسمية في العراق، منها 9 أيام دينية ويوم واحد وطني، ويتساءل الكثير من المواطنين العراقيين هل يوم الاثنين عطلة رسمية في البلاد؟

هل يوم غد الاثنين عطلة رسمية في العراق؟

لا، يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 ليس إجازة رسمية في العراق، والسبب هو أن هذا اليوم هو يوم عمل عادي في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد، حيث يعتمد تحديد ما إذا كان يوم ما هو إجازة رسمية في العراق على تاريخه، فوفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2004، فإن العطل الرسمية هي:

العطلات الرسمية في العراق

رأس السنة الميلادية (1 يناير)

عيد الفطر (أول ثلاثة أيام من شهر شوال)

عيد الأضحى (أول أربعة أيام من شهر ذي الحجة)

رأس السنة الهجرية (أول يوم من شهر محرم)

المولد النبوي الشريف (12 ربيع الأول)

عيد العمال (1 مايو)

يوم النصر (22 مايو)

عيد الاستقلال (3 أكتوبر)

وبناءً على هذا القانون، فإن يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 ليس إجازة رسمية في العراق، والسبب هو أن هذا اليوم لا يصادف أيًا من الأيام المذكورة أعلاه، وبذلك، فإن الإجابة على سؤال المقال هي لا، يوم الاثنين غداً ليس إجازة رسمية في العراق، وتهدف العطل الرسمية في العراق إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وتعزيز الوحدة الوطنية، وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية قضاء العراقيين لأيام العطل الرسمية: