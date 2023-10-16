2000 جنيه مرة واحدة.. اسعار الذهب في مصر اليوم تنهار انهيار جنوني رغم اشتعاله عالميا “انزل اشتري بسرعه”

اسعار الذهب في مصر صباح اليوم استقرت اسعار الذهب في مصر، بما في ذلك العيار 21 وبقية الأعيرة، حيث تزامن هذا الاستقرار مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، يتم تحديث اسعار الذهب في محال الصاغة بصفة منتظمة، وفقًا للشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية.

اسعار الذهب في مصر

من الجدير بالذكر أن المجلس الذهبي العالمي أفاد بخروج 59 طنًا من الذهب بقيمة 3 مليارات دولار من صناديق الذهب العالمية خلال الشهر الماضي، كما أشار إلى أن التدفقات النقدية التي خرجت من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب بلغت 11 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام، وقد انخفض إجمالي الحيازات لدى الصناديق بمقدار 189 طنًا حتى الآن هذا العام هذا ما جاء بدوره في تحديث اسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم

وفي التعاملات الصباحية سُجِّل ارتفاع في سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر حيث بلغ 2360 جنيهًا للجرام، هذا الارتفاع جاء رغم إجازة سوق الذهب، اما عن اسعار الذهب في مصر في الأوقات الحالية:

عيار 21: 2360 جنيهًا.

عيار 18: 2023 جنيهًا.

عيار 24: 2679 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 18880 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية في مصر:

للبيع: 18720 جنيهًا.

للشراء: 18560 جنيهًا.

اسعار الذهب في مصر وعالمياً

عالميًا استقرت اسعار الذهب بالدولار، بعد ارتفاعها في الجلسات السابقة مع إغلاق سعر أوقية الذهب عند 1933 دولارًا، تأثر اسعار الذهب في مصر بالطلب الفعلي الذي ارتفع بشكل ملحوظ من قبل البنوك المركزية والمستهلكين الذين يستخدمونه كوسيلة للتحوط ضد موجة التضخم العالمية، تابعونا لمزيد من التفاصيل عبر موقع البديل.