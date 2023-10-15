مسلسل كريستال الحلقة 77 ..مواعيد العرض والإعادة ومواجهة جديدة بين فاي وجواد

مسلسل كريستال الحلقة 77، اليوم نجد حالة من الترقب والانتظار لانطلاق عرض المسلسل اللبناني الشهير كريستال المقتبس من المسلسل التركي حرب الورد، حيث حقق مسلسل كريستال الحلقات الماضية تفاعل كبير من الجمهور بعد انقلاب الأحداث رأساً على عقب بسبب خدعة جواد لفاي بعد عزمها على الطلاق من باسل، أصبح كريستال واحد من أهم المسلسلات التي تتنافس بقوة مع المسلسلات المصرية والعربية المختلفة.

كما أن يحقق أعلى نسب من المشاهدة على منصة شاهد ويخطف الأضواء عن باقي الأعمال، أعرب الجمهور المشاهد عن إعجابهم الشديد بقصة المسلسل وأنه فاق كل حدود التوقع نظراً لأداء الممثلين وتمكنهم من تقديم الأدوار أفضل من النسخة الأصلية، ترقبوا معنا السطور التالية للإطلاع على المزيد من التفاصيل عن مسلسل كريستال الحلقة 77.

مسلسل كريستال الحلقة 77

تعتبر الحلقة الماضية 76 من مسلسل كريستال من الحلقات التي أثارت ضجة كبير مما دفع الجمهور المشاهد لكثرة البحث للوصول إلى الحلقة 77 التي تحمل أحداث قوية ومثيرة للأهمية، انتقام جواد كان قاسي جداً وصدمة كبير لفاي، ومن أهم أحداث الحلقة القادمة هو عودة باسل لفاي وعند الذهاب إلى المحكمة لإنهاء إجراءات الطلاق يرفض باسل الطلاق ويقف بجانب فاي رغم علمه أنه حامل وفي نفس الوقت يظهر جواد ويراقب فاي من بعيد لكن لم تخبره حقيقة حملها وتنتقم عمه فعله فيها.

موعد عرض مسلسل كريستال ح77

يتكون مسلسل كريستال من 90 حلقة وكل حلقة مليئة بالتشويق، ومن المقرر أن يتم نقل الحلقة 77 اليوم الأحد 15 من أكتوبر وهذا هو موعد العرض الرسمي لمسلسل كريستال الذي يعرض من الأحد إلى الخميس عبر منصة شاهد vip وعبر شاشة قناة mbc 1 في تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت السعودية والساعة التاسعة مساءً عبر شاشة قناة mbc العراق.

أبطال مسلسل كريستال