تردد قناة الغد الجديد 2024 على نايل سات وعربسات لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة على مدار 24 ساعة
تردد قناة الغد الجديد 2024
يرغب الكثيرين في معرفة تردد قناة الغد الجديد 2024، حيث تنقل قناة الغد كافة الأحداث والأخبار الجديدة لحظة بلحظة على مدار 24 ساعة، إذ أن قناة الغد هي إحدى القنوات الفضائية المصرية المهمة التي تختص في نقل الأخبار وتغطية الأحداث، تعتبر هذه القناة واحدة من الوجوه البارزة في مجال الإعلام في مصر، وتُعرف بتميزها في تغطية الأحداث الهامة ونقلها بشكل متميز.
قناة الغد 2024
يسعى الكثيرون إلى معرفة التردد الجديد لهذه القناة، وهذا النص سيقدم لك معلومات مفصلة عن قناة الغد، بما في ذلك برامجها ومميزاتها، وسيُلقي الضوء على أحدث التجديدات التي قد تمر بها القناة، حيث أن قناة الغد تتميز بعدة جوانب تجعلها متقدمة على غيرها من القنوات الفضائية، مثلها مثل قناة الأقصى، إذ تقدم قناة الغد محتوى إخباري دقيق وشامل لجمهورها، كما تقدم تغطية شاملة للأخبار على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتضم مجموعة من الإعلاميين المشهورين الذين يسعون إلى تقديم محتوى إعلامي متميز.
برامج القناة تقدم من خلال مراسلين محترفين ومطلعين، حيث يتم استضافة محللين متخصصين لمناقشة الأحداث، وتهدف القناة إلى تعزيز ثقافة الحوار وحل مشاكل المواطنين، وترتكز على مبادئ مهنية مثل الموثوقية والدقة والإنصاف والوعي، كما تمتلك أيضًا استديوهات مجهزة تسهل نقل الأحداث بدقة وشفافية، مع التركيز على نقل الأحداث الصادقة والموضوعية، جميع هذه العوامل تجعل قناة الغد محط إعجاب الكثير من المشاهدين.
تردد قناة الغد الجديد 2024
يُمكن استقبال تردد قناة الغد الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:
|التردد
|11900
|الاستقطاب
|V
|القمر الصناعي
|النايل سات
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|الجودة
|HD
برامج قناة الغد 2024
قناة الغد تقدم مجموعة متنوعة من البرامج المميزة، ومن بين البرامج البارزة التي تُقدمها القناة يمكن ذكر:
- برنامج “يوم جديد” الذي يُقدمه الإعلاميون والإعلاميات وهم “ولاء غانم، روان عليان، عمر الأطرقجي، كارلوس ناشف”.
- برنامج “شير” الذي يُقدمه الإعلامية نورهان عماد الدين.
- برنامج “النشرة الفنية” الذي يُقدمه صولا.
- برنامج “ساعة من مصر” الذي يُقدمه كل من محمد المغربي وخالد عاشور.
- برنامج “خلف الوقع” الذي يُقدمه الإعلامي علاء عبود.
- برنامج “في حين” برنامج “مكان البيع والشراء” يُقدمانه الإعلاميان محمود عبد الصمد وحسن فودة.
- برنامج “الصفحة الأولى” الذي يُقدمه الإعلامية سينار سعيد.
- برنامج “حديث الرافدين” الذي يُقدمه علاء الشيخ.
- برنامج “حصة مغاربية” الذي يُقدمه لينا مسلم.
- برنامج “المسار السوري” الذي يُقدمه بهاء ملحم.
- برنامج “منابر وسيوف” الذي يُقدمه ضياء رشوان.
- برنامج “من لندن” الذي يُقدمه عادل درويش.
- برنامج “القنديل” الذي يُقدمه أكرم خزام.