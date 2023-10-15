رسميا موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 الجزء الثاني والأخير وتردد القنوات الناقلة

يبحث عشاق الدراما التاريخية عن موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60، حيث ينتظر العديد من محبي سلسلة مسلسل ألب أرسلان عرض الحلقتين الأخيرتين من السلسلة، وذلك بعدما قرر منتج المسلسل إيقاف مسلسل ألب أرسلان عند الجزء الثاني، لأن الممثل باريش أردوتش قرر الإنفصال عن المسلسل بشكل نهائي، لذلك لم يجد المنتج ايمري كونوك بدا من قرار إيقاف المسلسل عند الحلقة 61، وسوف نستعرض معكم الموعد النهائي لعرض الحلقة 60 بشكل رسمي بعد صدور إعلان الحلقة 60 على القناة الرسمية لمسلسل ألب أرسلان.

مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 الجزء الثاني

محبو المسلسلات التاريخية التركية ينتظرون بفارغ الصبر عرض الحلقة 60 من الموسم الثاني لمسلسل ألب أرسلان، إنها اللحظة المثلى لختام ملحمة السلسلة السلجوقية التي شهدت أحداثًا مثيرة، ولكن مع رفض الممثل باريش بيرات، الذي قام بأداء دور شخصية ألب أرسلان، متابعة المشروع، اضطر منتج المسلسل إلى التسارع في تطوير الأحداث للوصول إلى نهاية الموسم، وهذا يأتي تمهيدًا لعرض موقعة ملاذكرد التاريخية التي تعد واحدة من الأحداث الهامة في السلسلة.

قصة مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 الجزء الثاني

مسلسل ألب أرسلان يروي حكاية الشخصية التاريخية المعروفة باسم “محمد ألب أرسلان بن السيد تشاغري بك بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق”، حيث إنها شخصية مهمة من سلالة السلجوقيين التي كان لها دور بارز في تاريخ الأناضول، الجدير بالذكر أن عائلة السلجوقيين قد حكمت هذه المنطقة لفترة طويلة.

واستمرت تدخل الدولة السلجوقية في الدولة العباسية حيث قامت بإنقاذها من تهديد العبيديين الشيعة، طغرل بك الذي يعتبر مؤسس الدولة السلجوقية الفعلي، نجح في هزيمة البساسيري وتخليص العباسيين من تهديد العبيديين، تلك الفترة من التاريخ تعد حقبة هامة وحاسمة في تطور الإمبراطورية السلجوقية وتأثيرها على المنطقة.

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل ألب أرسلان الحلقة 60

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12034 أفقي 27500 3/4 عربسات 11034 عمودي 27500

موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60

من المقرر أن يتم عرض الحلقة 60 من مسلسل ألب أرسلان السلجوقي يوم الإثنين الأخير من هذا الشهر، حيث يتم عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 يوم 30 أكتوبر 2023، وسوف يتم عرضه على قناة TRT التركية، فيما تقوم القنوات العربية بعرض الحلقة في اليوم التالي، حيث يتم عرض الحلقة 60 يوم الثلاثاء الموافق 31 من أكتوبر على قناة الفجر الجزائرية.