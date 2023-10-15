اعرف ممكن تدخل إيه.. معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 بعد ظهور نتائج السادس الاعدادي

تزايد البحث على معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024، مع ظهور نتائج السادس الإعدادي العراق 2023 الدور الثاني، حيث يستعد الكثير من الطلبة الناجحين لتقديم طلبات الإلتحاق بالكليات والجامعات المختلفة بالعراق، وسنقدم لكم مستجدات معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2023.

معدلات القبول بالجامعات العراقية 2023

مع اعتماد وزارة التربية العراقية نتائج السادس الإعدادي العراق 2023 الدور الثاني، سيتم إجراء العديد من التغيرات الهامة على معدلات القبول في الجامعات العراقية، وهذا يأتي تمهيدًا لإلتحاق الطلبة الناجحين بالكليات والجامعات المختلفة، وسنقدم لكم معدلات القبول لمختلف الأقسام.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات العراقية بعد التعديل

كلية الصيدلة : معدل القبول في كلية الصيدلة بلغ 98.67%.

: معدل القبول في كلية الصيدلة بلغ 98.67%. كلية الهندسة : في كلية الهندسة، بلغ معدل القبول 95.83%.

: في كلية الهندسة، بلغ معدل القبول 95.83%. كلية الهندسة – قسم الحاسوب : لقسم الحاسوب في كلية الهندسة، كان معدل القبول 95.33%.

: لقسم الحاسوب في كلية الهندسة، كان معدل القبول 95.33%. كلية الطب : في كلية الطب، بلغ معدل القبول 100.92%.

: في كلية الطب، بلغ معدل القبول 100.92%. كلية طب الأسنان : كان معدل القبول في كلية طب الأسنان 99.5%.

: كان معدل القبول في كلية طب الأسنان 99.5%. كلية طب الأسنان الكندية: في كلية طب الأسنان الكندية، بلغ معدل القبول 100.5%.

معدلات القبول في كليات البصرة

كلية الصيدلة : في كلية الصيدلة بالبصرة، كان معدل القبول 98.5%.

: في كلية الصيدلة بالبصرة، كان معدل القبول 98.5%. كلية الهندسة : في كلية الهندسة بالبصرة، بلغ معدل القبول 93%.

: في كلية الهندسة بالبصرة، بلغ معدل القبول 93%. كلية هندسة – قسم ميكانيكا : لقسم ميكانيكا في كلية هندسة البصرة، كان معدل القبول 90.5%.

: لقسم ميكانيكا في كلية هندسة البصرة، كان معدل القبول 90.5%. كلية هندسة – قسم مواد كيميائية: بلغ معدل القبول في قسم مواد كيميائية بكلية الهندسة بالبصرة 95.33%.

مع انعقاد امتحانات الملاحق واقتراب الوقت المخصص لتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات، يجد الطلبة نفسهم في سباق مع الزمن، ويتطلب الأمر تحديد الاختصاصات التي يرغبون في دراستها والبحث عن المعدلات المناسبة لهذه الكليات.