لو انت شاب بدور على شغل ولو انتى طالبة وعايزة حاجة جنب الدراسة.. وظائف خالية براتب 5000 جنيه .. امتيازات بالجملة وفرصة للشباب

وظائف خالية،كشفت إدارة تمكين الشباب الأربعاء عن العديد من الوظائف الشاغرة للشباب والخريجين، حيث يمكن تقديم طلبات التوظيف للمرشحين الذين يتوافقون مع الشروط المطلوبة. يبحث العديد من المواطنين عن فرص عمل تواكب احتياجات الحياة، وتساهم في حل مشكلة البطالة وتحقيق أهدافهم. أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر منشور في صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن حاجة إحدى الشركات لشغل الوظائف التالية:

وزارة الشباب تعلن وظائف خالية

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن مجموعة من الوظائف الشاغرة، والتي تتضمن وظائف ممثلي خدمة العملاء وفرص عمل في القرية الذكية.

شروط أن يكون من خريجي الجامعات.

من الضروري أن يحمل المتقدم للوظيفة مهارة جيدة إلى ممتازة في التحدث باللغة الإنجليزية.

أن الشخص الراغب في هذه الوظيفة يجب أن يتمتع بمهارات التواصل.

أن يتمتع المتقدم للوظيفة بمهارة في استخدام برامج الأوفيس.

يجب أن يكون العمر الأقصى للتقدم للوظيفة هو 35 سنة.

من الأفضل تقديم طلبات التوظيف لسكان الهرم أو فيصل أو أكتوبر، حيث يتم توفير وسائل المواصلات والحصول على حقوق وامتيازات متعددة.

مميزات التقديم في الوظائف الخالية

يوجد بعض المزايا في الوظائف المتاحة لأولئك الذين يرغبون في التقديم، مثل التالي.

تتمثل مكافأة التعيين في الوظيفة بمبلغ 5250 جنيهًا، بالإضافة إلى عمولة إضافية.

يصل عدد ساعات العمل 8 ساعات متغيرة.

يحصل الموظف على يوم إجازة في الأسبوع.