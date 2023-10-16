يسعى محبي وعشاق الأفلام المصرية التقليدية في البحث عن تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023 واستقبالها علي جهاز الاستقبال الخاص بهم، وذلك بسبب تغيير التردد الذي أثار استياء المشاهدين، يعرض على قناة روتانا سينما تشكيلة رائعة من الأفلام المصرية، وهذه الأفلام تعتبر جزءا من حياة المصريين، فلا يمكنهم الاستغناء عن مشاهدتها يوميا، وتشمل الأفلام جميع الأعمار والأذواق، بالإضافة إلى المحتوى المخصص للأطفال الذي يتم عرضه على القناة.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023

زودت القناة تردد جديد على القمر الصناعي نايل سات، حيث تعمل على ضمان جودة عالية ومناسبة للمشاهدين، ويتمثل التردد الخاص بالقناة على نايل سات وعرب سات في ما يلي

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023 علي نايل سات

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 6 /5.

معدل الترميز 27500.

التردد 12226.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023 علي عرب سات

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3 / 4.

معدل الترميز 27500.

التردد 11843.

القمر الصناعي عرب سات.

قناة روتانا سينما

قناة روتانا سينما مميزة بأنها واحدة من القنوات السعودية التي تبث الأفلام العربية، حيث تم إطلاق هذه القناة منذ البداية تحت شعار “مش هتقدر تغمض عينيك”، وهي واحدة من أكثر القنوات العربية شهرة التي تقدم أفضل الأفلام، يقع مقر تلك القناة الرئيسية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وهناك العديد من القنوات الأخرى المتعلقة بقناة روتانا سينما، مثل روتانا كلاسيك وروتانا زمان وروتانا دراما وأيضًا روتانا كيدز.

طريقة ضبط قناة روتانا سينما الجديد 2023 علي جهاز الاستقبال

يمكنك تحميل القناة بسهولة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية

للبدء، قم بالضغط على زر القائمة على جهاز التحكم عن بُعد.

بعد ذلك، سوف تظهر لنا قائمة تحتوي على العديد من الخياراتـ ثم تحديد كلمة البحث عن التردد من بينها، ثم نقوم بتحديد كلمة البحث اليدوي.

بعد ذلك، ستظهر خانات تطلب منا إدخال معلومات القناة في المواقع المخصصة لها.

عند الانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالقناة، نقوم بالنقر فوق زر البحث ثم ننقر على زر الحفظ وننتظر لحظة حتى يتم تحميل القناة وتثبيتها على جهاز الاستقبال.

القمر الصناعي نايل سات التردد 12226 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معدل التصحيح 6/5 الجودة HD

وعلاوة على ذلك فإن هناك نسخة أخرى من قناة روتانا سينما مصرية على القمر الصناعي عرب سات ويكون تردد تحميل هذه القناة 11843 واستقطابها يكون أفقي ومعامل تصحيح الخطأ ¾ وجودتها HD أيضًا.