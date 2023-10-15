ظهرت الآن “نتائج السادس الإعدادي دور ثاني 2023” .. أعرف بسرعة نتيجتك كام قبل الباقي

نتائج السادس الإعدادي دور ثاني 2023، زادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية من خلال الطلاب وأولياء الأمور وزادت حالة التوتر والقلق حيث شهدنا في الفترة الماضية انتهاء الطلاب الصف السادس الاعدادي 2023 في جميع محافظات دولة العراق من تأدية امتحانات الدور الثاني في الكثير من مديريات التربية بالعراق حيث أنه سوف يتم الاعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي خلال الأيام المقبلة.

نتائج السادس الإعدادي دور ثاني 2023

يمكنك الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرابط.

ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة قسم نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني.

يجب تحديد القسم الذي تدرس به سواء كان علمي أو أدبي.

قم بإدخال الرقم الامتحاني الخاص بك.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام وسيتم ظهور كافة تفاصيل النتيجة أمامك.

موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي دور ثاني 2023

بعد أن قمنا بالتحدث عن نتائج السادس الاعدادي دور ثاني 2023 سنقوم بالتحدث عن موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي دور ثاني 2023 حيث: