رابط تحميل نتائج معدلات القبول في العراق 2023 لجميع التخصصات في للجامعات والكليات لدى epedu.gov.iq

يبحث العديد من الطلاب العراقيين عن معدلات القبول لعام 2023 في العراق حيث تزايد معدلات القبول للجامعات والكليات، لذا قامت وزارة التربية العراقية بنشر هذه المعدلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على صفحتها الرسمية، حيث تسهل على الطلاب الاطلاع على كافة معدلات القبول وتسجيل رغباتهم في الكليات المختلفة والجامعات. وزودت الوزارة بإصدار دليل خاص بالقبول المركزي، يمكن للطلبة من خلاله الوصول إلى معدلات القبول المختلفة والبحث عن المعلومات المتعلقة بالتنسيق والكليات المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب التحقق من إمكانية التحويل بين الكليات والجامعات العراقية في الوقت الحالي لذلك سوف نوضح تفاصيل القبول في الجامعات.

رابط تحميل نتائج معدلات القبول في العراق 2023

نوضح لكم اليوم معدلات القبول لعام 2023 في جميع المحافظات العراقية حيث متاح لكم الوقت الحالي، لجميع كليات العراق، والتي قدمها لكم موقع البديل من خلال التفاصيل التالية:

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية معدل القبول في كلية الطب البشري في هو 100.92 و الأدنى هو 99.67

كذلك معدل القبول في وزارة التربية والتعليم بمحافظة بأن كلية طب الكندي هو 100.5 و الأدنى هو 99.57

إيضًا معدل القبول لكلية طب الأسنان معدل القبول يبدأ من 99.05 و الأدنى هو 98.83.

كذلك يعتبر معدل القبول في كلية الصيدلة هو معدل القبول 98.67 و الأدنى هو 98.5

كذلك يعتبر معدل القبول لكلية الهندسة قسم الإلكترونيات والاتصالات.

أما معدل القبول يبدأ من 95.83 و الأدنى هو 93.

معدل القبول في كلية الهندسة قسم الحاسوب 95.33 و الأدنى 93.

رابط الاستعلام عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية