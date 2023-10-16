استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني عموم المحافظات أدبي وعلمي بالاسم والرقم الامتحاني PDF

استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني، يمكنك استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني بفروعه العلمي والأدبي المعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تمت عمليات تصحيح الامتحانات بنجاح، وأظهرت النتائج نسب نجاح مرتفعة هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، كما تم الإعلان سابقًا أنه لن يكون هناك دور ثالث للامتحانات، وسيتم احتساب الدور الثاني فقط، لذا سوف نستعرض في هذا المقال خطوات الاستعلام عن النتائج.

استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني

يمكن استخراج نتائج السادس الاعدادي دور الثاني 2023 عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، والذي يوفر رابطًا رسميًا من وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يعتبر هذا الموقع طريقة موثوقة للطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن النتائج، كما يمكنك الحصول على النتائج باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائجنا .

. سجل الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

اختر نتائج السادس اعدادي دور الثاني.

حدد اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

أدخل الرقم الامتحاني في المكان المخصص.

اضغط على زر “الاستعلام” بعد التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.

كما يمكن تحميل ملف pdf به نتائج أي مدرسة على مستوى كافة المحافظات العراقية.

موقع نتائجنا نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023

تم تفعيل موقع نتائجنا لـ استخراج نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023، وهو متاح لجميع الطلاب في جميع المحافظات العراقية، وكان الدور الثاني فرصة أخيرة لجميع الطلاب لاجتياز هذه المرحلة الدراسية، كما أعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح الاعتراضات لجميع طلاب القسمين العلمي أو الأدبي بمبلغ 3000 دينار عراقي لكل مادة ويمكن التقديم بداية من اليوم وحتى أسبوع قادم.