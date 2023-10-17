في الوقت الحالي، يبحث محبي وعشاق الدراما التركية عن موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 41 والقنوات الناقلة، إذ يعتبر هذا المسلسل واحدًا من أهم المسلسلات التركية الناجحة، حيث تمكن من تحقيق انتشار واسع، من المتوقع أن تكون هذه الحلقة من المسلسل أكثر إثارة وتشويق، وخاصة بعد عرض الحلقة الأولى من الجزء الثاني والحلقة 37 من الطائر الرفراف يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023، وفيما يلي جميع التفاصيل المتعلقة بموعد عرض المسلسل، تابعونا لمعرفة المزيد.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 41

يتمتع مسلسل طائر الرفراف بشعبية كبيرة بين المشاهدين العرب، حيث ينتظرون بفارغ الصبر مشاهدة الحلقة المترجمة 41 ومتابعة الموسم الثاني للمسلسل، يعود ذلك السبب إلى الأحداث الشيقة التي حدثت في الجزء الأول من المسلسل، ينتظر الجمهور بشغف كبير معرفة ما سيحدث لأبطال المسلسل، وحقق الموسم الثاني من مسلسل الطائر الرفراف نسبة مشاهدة عالية، ويتم عرض الحلقة 41 من المسلسل الطائر الرفراف كل يوم جمعة في الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا على قناة ستار تي في التركية.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 41 والقنوات الناقلة

كان قد تم بث الحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف الحلقة 41 بالترجمة العربية يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا على قناة STAR TV، ويمكنك متابعة المسلسل على منصة شاهد VIP مترجمة للغة العربية، كما يمكنك متابعة الحلقة على عدة منصات إلكترونية مجانية مثل منصة قصة عشق الأصلية ، ووي سيما، و لاروزا .

القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف الحلقة 41

يتم العمل على توفير نسخة مترجمة باللغة العربية للحلقة 41 من مسلسل “طائر الرفراف” على موقع قصة عشق الإلكتروني، وذلك في اليوم التالي لعرضها في تركيا على قناة Star TV.

تردد star tv التركية على نايل سات

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد 10922.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الموسم الثاني علي mbc4

ستتم عرض الموسم الثاني من مسلسل طائر الرفراف على قناة MBC4 في الساعة 9.00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيتم إعادة عرضه على قناة MBC4 في تمام الساعة 2.30 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كم عدد مواسم مسلسل طائر الرفراف؟