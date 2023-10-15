epedu.gov.iq لينك تقديم اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 العراق

بعد أن ظهرت نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني، بدأ العديد من الطلاب والطالبات يتساءلون عن طريقة تقديم اعتراض على النتائج، بعد ظهورها اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، حيث إن تقديم الإعتراضات يهدف إلى الحصول على الدرجات الإضافية المستحقه لدى الطالب، مما تعكس جهوده الكبير واستحقاقه العاد لها، ولذلك فإن الوزارة تستجيب لجميع الطلبات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

لينك اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني

من السهل القيام بتقديم اعتراض على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، كما في الخطوات التالية:-

في البداية يجب الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

القيام بالضغط على زر “تسجيل الدخول”.

كتابة رمز التحقق المرئي الخاص بالطالب.

وعلى الفور يتم الضغط على خدمات الطلاب.

ليتم بعدها إدخال جميع التفاصيل الخاصة بتقديم الإعتراض.

سداد الرسوم المقررة والمحددة من قبل الوزارة.

في النهاية يتم الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

إجراءات اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني

بعد أن يتم استكمال جميع الطلبات المقررة لتقديم الإعتراضات، تقوم الوزارة بعدها بفحص كافة الطلبات الخاصة بالإعتراضات، والعمل على مراجعة أوراق الإمتحانات الخاصة بهم مرة أخرى، ليتم بعد ذلك القيام بعرض وإعلان نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني، أمام جميع الطلاب والطالبات في محافظات العراق بكل سهولة.