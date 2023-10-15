القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني القادمة في دوري السوبر الأفريقي 2023

يستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة قوية أمام فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس السوبر الأفريقي لموسم 2023-2024، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري على أرضية ملعب ماكايا الوطني في تنزانيا ويُعد الأهلي هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالمباراة، نظرًا إلى خبرته الكبيرة وإمكاناته الفنية العالية، إلا أن سيمبا يمتلك فريقًا قويًا ويسعى لتحقيق المفاجأة ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز من أجل مواصلة مشواره نحو التتويج بلقب دوري السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

تم تحديد موعد مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وذلك في الملعب الذي ستحتضنه المباراة ومن جانبه، يتطلع النادي الأهلي المصري لتحقيق الفوز في هذه المباراة، حيث يهدف إلى وضع قدمه في نصف النهائي وسيبذل الفريق قصارى جهده لتحقيق النتيجة الإيجابية وضمان تأهله للمرحلة التالية من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أعلنت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية عن نقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، على النايل سات أنها ستقوم بنقل البطولة بشكل كامل ومجاني للمشاهدين.وذلك عبر تردد القناة التالي:

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل الخطأ: ⅚

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي

من المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

* حراسة المرمى: محمد الشناوي

* خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

* خط الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور

* الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – أنتوني موديست