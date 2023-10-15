PDF.. معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 والحدود الدنيا لجميع التخصصات “ادبي، احيائي، تطبيقي”

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023، يتزايد البحث عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 بعدما تم الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 في عموم محافظات العراق صباح اليوم الأحد بشكل رسمي عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية، حيث تم الاعلان عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 العراق الفرع التطبيقي والأحيائي والادبي رسميا ليتمكن كل طالب من معرفة وجهته التعليمية المقبلة.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي بالعراق عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 لجميع فروع الصف السادس الاعدادي ” الفرع الأحيائي والفرع التطبيقي”، حيث تم العمل على نشر قائمة تحتوي على جميع معدلات القبول في الجامعات العراقية من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وتعتمد هذه النسب والمعدلات من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية التي تكلفت بإعلان نتائج القبول في الجامعات التي تتقدم لها الطلاب.