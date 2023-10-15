PDF.. معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 والحدود الدنيا لجميع التخصصات “ادبي، احيائي، تطبيقي”
معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023
معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023، يتزايد البحث عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 بعدما تم الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 في عموم محافظات العراق صباح اليوم الأحد بشكل رسمي عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية، حيث تم الاعلان عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 العراق الفرع التطبيقي والأحيائي والادبي رسميا ليتمكن كل طالب من معرفة وجهته التعليمية المقبلة.
معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023
أعلنت وزارة التعليم العالي بالعراق عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 لجميع فروع الصف السادس الاعدادي ” الفرع الأحيائي والفرع التطبيقي”، حيث تم العمل على نشر قائمة تحتوي على جميع معدلات القبول في الجامعات العراقية من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وتعتمد هذه النسب والمعدلات من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية التي تكلفت بإعلان نتائج القبول في الجامعات التي تتقدم لها الطلاب.
معدلات القبول للفرع الأدبي 2024
- نسبة القبول في جامعة بغداد كلية القانون 92.
- نسبة القبول فيفي جامعة بغداد كلية العلوم السياسية 83.
- نسبة القبول في جامعة بغداد كلية اللغات 33.
- نسبة القبول في جامعة بغداد في كلية الإدارة والاقتصاد 33
- نسبة القبول في جامعة بغداد في كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية83
- القبول في جامعة بغداد في كلية التربية للبنات 17.
- نسبة القبول في جامعة بغداد أن القبول في كلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي نسبة 83.
- نسبة القبول في جامعة بغداد كلية التربية للبنات قسم رياض الأطفال 83.
- نسبة القبول فيجامعة بغداد كلية الآداب قسم علم النفس83.
الحدود الدنيا للقبول في جامعات العراق 2023
- جامعة البصرة كلية الطب 99.67
- جامعة البصرة كلية طب الزهراء 99.57
- جامعة البصرة كلية طب الاسنان 98.83
- جامعة البصرة كلية الصيدلة 98.5
- جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الحاسوب 93
- جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الميكانيك 90.5
- جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الكيمياوية 95.33
- جامعة البصرة كلية الهندسة قسم المواد 88.33
- جامعة البصرة كلية العلوم 82.67
- جامعة البصرة كلية العلوم قسم الرياضيات 74.17
- جامعة البصرة كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 75
- جامعة البصرة كلية القانون 82
- جامعة البصرة كلية التمريض للذكور 96.33
- جامعة البصرة كلية التمريض للبنات 93.17
- جامعة البصرة كلية الطب البيطري 68.33
- جامعة البصرة كلية الزراعة 60
- جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد 61.5
- جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد القرنة 60
- جامعة البصرة كلية التربية القرنة 65.5
- جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الصرفة 70.67
- جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الانسانية 72.67
- جامعة البصرة كلية التربية للبنات 66.33
- جامعة البصرة كلية الآداب 68.67
- جامعة البصرة كلية علوم البحار 63.83
- جامعة الموصل كلية طب الموصل 100.33
- جامعة الموصل كلية طب الاسنان 99.13
- جامعة الموصل كلية الصيدلة 98.83
- جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الحاسوب 95
- جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الميكانيك 86.33
- جامعة الموصل كلية العلوم 88
- جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات 67.67
- جامعة الموصل كلية علوم البيئة وتقاناتها 62
- جامعة الموصل كلية الحقوق 78.83
- جامعة الموصل كلية العلوم السياسية 65.5
- جامعة الموصل كلية التمريض للذكور 97.67
- جامعة الموصل كلية التمريض للبنات 95.33
- جامعة الموصل كلية الطب البيطري 70.17
- جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات 60
- جامعة الموصل كلية الادارة والاقتصاد 60
- جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة 74.5
- جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الانسانية 83.33
- جامعة الموصل كلية التربية للبنات 62.17
- جامعة الموصل كلية الآداب 72.83
- جامعة الموصل كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات 62.83
- جامعة الموصل كلية التربية الأساسية 69
- جامعة الموصل كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات 61.17
- جامعة الموصل كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى 71.67
- جامعة الموصل كلية العلوم السياحية 60
- جامعة الموصل كلية الاثار 60
- جامعة الموصل كلية العلوم الاسلامية 63
يمكنك الآن تحميل معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 PDF عبر موقع وزارة التعليم العالي الذي يتيح لك الاطلاع على دليل القبول المركزي للطالب في جميع التخصصات بكافة الجامعات والكليات والمعاهد، لتعرف ما يناسب مجموعك الذي حصلت عليه.