تردد قناة أبو ظبي الرياضية على نايل سات و عرب سات لمشاهدة مباراة مصر والجزائر 2023

يرغب العديد من محبي ومتابعي الاخبار الرياضية ومشاهدة مباريات كرة القدم في الوطن العربي التعرف على تردد قنوات أبو ظبي لعام 2023م حيث تقدم هذه القنوات مجموعة هائلة وكبيرة من المباريات في البطولات المحلية والعربية والعالمية. ومن خلال المقال التالي عبر موقع البديل سنقدم لكم قائمة بالترددات. قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، حتى تتمكن من متابعة البطولات والاستمتاع بالبرامج التحليلية المميزة التي تقدمها هذه القنوات في الوطن العربي ككل.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على نايل سات و عرب سات 2023

يبحث العديد من متابعي وعشاق مشاهدة كرة القدم حول العالم في الوقت الحالي بالتعرف على تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2023، حيث من المقرر أن تبث القناة مباراة ودية بين مصر والجزائر، وتأتي هذه المباراة في إطار الاستعدادات الحالية لكأس العالم في عام 2026،م ومن خلال تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي النايل سات وكذلك العرب سات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

يبحث العديد من محبي ومتابعي كرة القدم القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر في ودية المنتخب الوطني 2023م، فمن المقرر أن تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورتس ببث مباراة مصر والجزائر، كما سوف تقوم قنوات أبو ظبي الرياضية ببث مباراة مصر والجزائر عبر قناتها المجانية المفتوحة لذلك إليكم ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية للاستعداد لبطولات كرة القدم القادمة.

ما هو تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12091

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

عامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11861

الاستقطاب: عمودي

معدل الكود: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

ما هو موعد مبارة مصر والجزائر

يرغب العديد من متابعي مباريات كرة القدم وموعد المباراة الودية بين مصر والجزائر، فسوف يكون يوم الإثنين المقبل الموافق يوم 16 في شهر أكتوبر 2023، على استاد هزاع بن زايد، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا. مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، كذلك في الساعة الثامنة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في إطار التحضير لتصفيات كأس العالم 2026م وبطولة كأس أمم أفريقيا 2023م حيث يرغب العديد من محبي ومتابعي مباريات كرة القدم المحلية والدولية فيوجد اليوم مبارة ودية بين الفريق المصري والفريق الجزائري للاستعداد لبطولات كرة القدم في أمم إفريقيا ويرغب الجميع متابعة ومشاهدة تلك المباراة التي سوف تقام اليوم الإثنين ونتمنى للفريقين التوفيق في البطولات القادمة سواء كانت محلية أو عالمية.