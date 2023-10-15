السن المطلوب لاضافة المواليد لزيادة الدعم + الوزارة تعلن زيادة الدعم 100 جنيه ولكن بشرط.. هو دا الخبر الحلو

في عام 2023، تواجه العديد من الأفراد استفسارات حول السن المطلوب لاضافة المواليد على بطاقات التموين، تهم هؤلاء الأفراد متابعة الشروط والإجراءات المتعلقة بالإضافة، وهذا يأتي بعد إعلان وزارة التموين بشكل شامل حول هذه العملية، نسعى في “البديل” دائمًا إلى تقديم خدمة شاملة لجمهورنا الكريم. لذا، سنستعرض لكم فيما يلي الخطوات اللازمة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

السن المطلوب لاضافة المواليد

الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أصدر توجيهات لمديريات التموين في الأمانات المحلية، تهدف إلى تسهيل عملية السن المطلوب لاضافة المواليد هذه التوجيهات تشمل شرطين:

زيادة عمر الابن المستحق للإضافة على بطاقة التموين إلى أكثر من 4 سنوات. تحديد حد أقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين بأن يكون 4 فقط، مما يسهل على المواطنين استكمال طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين تشمل:

أبناء المرأة المعيلة والأرملة.

أبناء العمال غير المنتظمين.

أبناء أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي.

يجب أن يكون المعاش الشهري أقل من 2500 جنيه.

يجب أن يكون الحد الأقصى لعدد أفراد بطاقة التموين 4 أفراد، وهؤلاء يمكن أن يكونوا الزوج والزوجة بالإضافة إلى اثنين من الأبناء.

الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين يجب أن يكون أقل من 3000 جنيه.

يمكن إصدار بطاقة تموينية لـ 3 أفراد فقط، ويمكن إضافة فرد آخر شريطة أن تكون الأسرة من ضمن الأسر التي تحتاج إلى رعاية.

موقع دعم مصر لاضافة الابناء

السن المطلوب لاضافة المواليد يمكنكم من خلال موقع دعم مصر التمويني، يمكن اتباع الخطوات التالية: