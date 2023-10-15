صدرت الان اسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية 2023 بصفة جندي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها مؤخرًا عن فتح باب التقديم لجميع الطلبة والطلبات الراغبين في التقديم بوظائف الوزارة بصفة جندي، ويكون ذلك وفقًا لكفاءاتهم ومهاراتهم العالية، لتكون هي من أفضل الفرص الرائعة للإنضمام إلى الجيش العراقي والعمل على حماية الوطن والمواطنين، إضافة إلى أنه بعد التقديم في الوظائف، يتم انعقاد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل جميع المتقدمين للحصول على بنية عالية وقت الحروب والعمليات الأمنية المختلفة.

شروط في وزارة الدفاع العراقية 2023

كان هناك بعض الشروط الهامة من أجل القبول في وظائف وزارة الدفاع بصفة جندي، كما على النحو التالي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون حاصل على الشهادة الإبتدائي.

تراوح عمر المتقدم من 18 إلى 30 عام.

أن يكون المتقدم بصحة جيدة وقت التقديم.

لدية لياقة بدنية ملائمة وقوية.

اجتياز جميع الإختبارات الخاصة بالقبول وعمليات التدريب المعنية.

الاستعلام عن أسماء المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع

يمكن القيام بالإستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي، وفقًا للخطوات التالية: –