السوق ملوش كبير الحكومة كلمها هي اللي ماشي .. هبوط وتعديل اسعار اليوم .. بقت برخص التراب في جميع المحلات .. أسعار الدواجن والبيض اليوم

أسعار الدواجن والبيض اليوم، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزير المالية بخصوص تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وأشار مدبولي إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على تخفيض نسبة الأسعار لـ7 سلع أساسية بنسبة 25%، وتشمل الزيت والسكر والأرز وغيرها، كما تم الاتفاق على خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%.

انخفاض الاسعار

ومن المقرر بدء تطبيق هذا القرار اعتبارًا من اليوم السبت. منذ إعلان مدبولي عن هذا القرار، شهدت السوق المحلية تراجعًا كبيرًا في أسعار الدواجن والبيض، حيث انخفضت أسعار الدواجن البيضاء إلى 65 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية في بداية تعاملات اليوم، وتزود هذا السعر بمبلغ يتراوح بين 5 جنيهات و10 جنيهات في السوق المحلية.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

تم إعلان أسعار الدواجن والبيض لهذا اليوم السبت 14 أكتوبر بعد اتخاذ القرارات الحكومية، في بداية تعاملات اليوم في بورصة الدواجن، تم تسجيل مستويات أسعار مختلفة للدواجن.

سعر كيلو الفراخ البيضاء يسجل 65 جنيه.

اليوم، سجل سعر كيلو الدجاج الأمهات البيضاء ما بين 60 و62 جنيه.

السعر المسجل اليوم لكل كيلوغرام من الدجاج المحلي هو 120 جنيه.

يسجل سعر الكيلوغرام من الفراخ الساسو اليوم ما بين 120 جنيه إلى 125 جنيه.

تم تسجيل سعر البط البلدي بمبلغ 100 جنيه للكيلو اليوم.

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم بين ٢٥ جنيهًا و٢٦ جنيهًا.

يتراوح سعر الكتاكيت الساسو اليوم بين 20 جنيه إلى 21 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البانية في الوقت الحالي بين 160 جنيه و 180 جنيه.

تم تحديد أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 14 أكتوبر بعد قرارات الحكومة.

سعر كرتونة البيض اليوم

فيما يتعلق بأسعار كراتين البيض، أظهرت التقارير وجود ثلاث فئات كما يلي:

يتم تسعير كرتونة البيض الأبيض بمبلغ 115 جنيهًا عند تسليمها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بمبلغ 124 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر يبلغ 115 جنيهًا عند تسليمها من المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك بمبلغ 125 جنيهًا.