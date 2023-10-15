هتاكل لحد اما تقول بس“من أول بكرة”.. “ انخفاض منتجات عبور لاند” انخفاض يصل إلى 5 جنيهات .. المواطن هايص وفرحان

انخفاض منتجات عبور لاند، شركة عبور لاند للصناعات الغذائية تعلن عن خبر سار للمواطنين في السوق المصرية، حيث قررت تخفيض أسعار منتجات جبنة عبور لاند. أعلنت وزارة التجارة أن هذا القرار سيكون ساريًا ابتداءً من يوم غد السبت، 14 أكتوبر 2023، ضمن مبادرات الحكومة المصرية لتخفيض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15% و25%، حيث كشف رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل هذه المبادرات في الأيام الماضية.

انخفاض منتجات عبور لاند

أكد الدكتور حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية في اتحاد الغرف التجارية، أن شركة عبور لاند للمنتجات الغذائية أعلنت أن التخفيضات في أسعار عبوات الجبن تتراوح بين 1 جنيه إلى 5 جنيه، وتتوزع وزن العبوات بين 250 جرام و500 جرام وحتى كيلو جرام، وأشار الدكتور حازم المنوفي إلى أن شركة عبور لاند قامت بإصدار منشور يحتوي على الأسعار الجديدة لعبوات جبنها بعد التخفيض، وأن سعر العبوة بوزن 1 كيلو جرام انخفض من 56 جنيه إلى 51 جنيه بانخفاض قدره 5 جنيهات.

عبور لاند

أضاف عضو فرع المواد الغذائية في الاتحاد التجاري، بأن سعر عبوة وزنها 250 جرام قد انخفض بمقدار جنيه واحد فقط، حيث بلغ سعر العبوة 14 جنيه بدلاً من 15 جنيه، ويأتي هذا القرار كجزء من المبادرات والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتقليل أسعار المنتجات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الدعم لهم في وقت الأزمة الاقتصادية.

وأخبر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، سابقاً أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزير المالية بخصوص تعليق العديد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة ستة أشهر. وأوضح مدبولي أيضاً أنه تم الاتفاق على تخفيض نسبة أسعار سبعة سلع أساسية بنسبة 25%، من بينها الزيت والسكر والأرز والألبان وغيرها، لتخفيف العبء عن المصريين. كما تم الاتفاق على تخفيض أسعار الدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%. وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من يوم غدٍ السبت.