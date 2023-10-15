تعد إعلان نتائج التقاعد النسبي لعام 2023 من بين الأمور المهمة التي يترقبها المواطنون الجزائريون في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المحافظات والمدن وحتى القرى، ذلك يرجع إلى أهمية هذا الإعلان لكبار السن والأشخاص الذين يستفيدون من التقاعد النسبي أو أولئك الذين يرغبون في الاستفادة منه، وقدمت الحكومة الجزائرية فرصة للمتقاعدين للحصول على معاش شهري مدى الحياة، على أن يقدموا بعض الأوراق المطلوبة قبل الحصول على المعاش، وسوف يتم ضم اسم المتقاعد في قائمة المستفيدين المؤهلين للحصول على التقاعد.

نتائج التقاعد النسبي في الجزائر 2023 وشروط التقاعد

يستطيع المواطنين الجزائريين الآن الحصول على نتائج التقاعد النسبي 2023 بسهولة ويسر من خلال إتباع الخطوات التالية عبر الصندوق الوطني للتقاعد.

في البداية، يجب عليك الدخول علي بوابة الصندوق الوطني للتقاعد من هنا.

ثم من خلال واجهة الموقع انقر علي خانة”التقاعد النسبي”.

ثم كتابة معلومات المتقاعد والرقم المتعلق بمعاشه.

ثم تحديد طريقة سحب المعاش والتأكيد عليها.

ثم انقر علي خانة “الاستعلام” والانتظار لبضع لحظات.

سيتم عرض كشوفات التقاعد النسبي في الجزائر على الشاشة لسهولة الاطلاع عليها.

شروط التقاعد النسبي في الجزائر 2023

يتاح للمواطنين الجزائريين الحصول على معاش التقاعد النسبي بشكل شهري، مقابل توافر بعض الشروط المحددة، وتتضمن الشروط التالية

يجب ألا يقل مدة خدمة الموظف المتقاعد في الوظيفة عن 15 عاما.

يشترك في التقاعد 3240 فردًا.

أن يكون عمر المتقاعد ما بين 50 و 60 عاما.

أن يكون المتقاعد مواطنًا جزائريًا أو يعيش في الجزائر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في التقاعد النسبي بالجزائر 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الجزائر عن مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من التقاعد، وتشمل ما يلي

تقديم تصريح الإقامة للأجانب والمقيمين في الجزائر.

تقديم وثيقة أداء اشتراكات مع نسخة مصورة منها، على أن تكون مختومة من قبل البنك.

تقديم شهادة رسمية تثبت دخل المتقاعد.

تقديم شهادة ميلاد المتقدم.

تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمتقاعد.

مميزات التقاعد النسبي في الجزائر 2023

يهتم المواطنين في الجزائر اهتماما كبيرا بتقديم طلبات للحصول على التقاعد المبكر، حيث يتميز هذا النظام بالعديد من المزايا والفوائد، ومن بينها