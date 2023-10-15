موعد وأماكن صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023.. متى تطبق الزيادة الجديدة؟ .. التأمينات نهت الأخبار الكاذبة

موعد وأماكن صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023، بعد الزيادة الجديدة في التقاعد التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر “حكاية وطن”، يتساءل العديد من المواطنين عن تاريخ صرف التقاعد لشهر نوفمبر 2023، وسواء سيكون هناك صرف بالزيادة المحددة، وتوضح من خلال هذه الكلمات، آخر التطورات في صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023، وفقًا للبيانات المقدمة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

موعد وأماكن صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023

وفقاً للقوانين الجديدة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، التي صدرت بموجب القانون رقم 148 لعام 2019، سيتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر. وبناءً على ذلك، سيتم صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023 خلال فترة تستمر لمدة 6 أيام ابتداءً من 1 نوفمبر 2023 وتستمر حتى اليوم السادس من نفس الشهر.

أماكن صرف المعاشات

وتتوفر لدى هيئة التضامن الاجتماعي عدة وسائل لصرف المعاشات، وتشمل هذه الوسائل ما يلي:

البريد المصري.

البنوك التجارية وبنوك القرى.

آلات السحب الآلي التي تستخدمها البنوك.

منافذ شركة فورى.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

بواسطة تطبيقات الحفظ الإلكتروني على الأجهزة المحمولة.

الاستعلام عن زيادة المعاشات

يمكن الاستعلام عن المعاشات والزيادات التي تم منحها من خلال مجموعة متنوعة من الطرق، وفقًا للمعلومات التي قدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن طريق اتباع الخطوات التالية.

يتم الوصول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. يجب إدخال اسم المستفيد من المعاش بشكل صحيح. إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم. تسجيل الدخول مطلوب للإطلاع على قيمة المعاش من خلال اسم الشخص. بعد ذلك، سوف تتبين زيادة قيمة المعاش كما هو محدد.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، في حوار تلفزيوني ببرنامج كلمة أخيرة أن زيادة المعاشات الجديدة لا تزال في انتظار اجتماع مجلس النواب وصدور القانون الخاص بها، وأشار إلى أن تاريخ سريان تلك الزيادة سيكون اعتبارًا من شهر أكتوبر، ولكنها ستدفع بتأثير رجعي مع المعاشات المستحقة لشهر نوفمبر ٢٠٢٣ بعد اجتماع المجلس.