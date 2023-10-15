شغال الان.. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 41 مترجمة للعربية Yalı Çapkını على موقع قصة عشق

تصدر البحث عن الحلقه 41 من مسلسل طائر الرفراف التي حصد ملايين المشاهدات منذ بداية عرضه، وذلك بسبب الأحداث الدرامية المشوقة التي يتناولها المسلسل حيث حاز على اعجاب المشاهدين خاصةً عشاق القصص الرومانسية حيث أن المسلسل تدور أحداثه حول فتاة غنية من عنتاب تقع في حب شاب و يرفض الأهل زواجهما فيهربا إلى اسطنبول مما يجعل الجماهير في تلهف لمتابعة المسلسل باستمرار لمعرفة مصيرهما وينتظر الجميع عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 41 التي من المقرر عرضها على قناة ستار تي في التركية.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 41

وقد حقق الموسم الأول من المسلسل نجاح مبهر ونال إعجاب جماهير المسلسلات التركية من مختلف الدول العربية، مما جعل متابعي العمل في حالة ترقب لبدء عرض الموسم الثاني من المسلسل حيث تعلق الجمهور بأبطال المسلسل وأطلقوا عليه تسمية أخرى بسبب حبهم لبطل العمل تم تسميته بمسلسل فريد، وأصبح البحث مكثف عقب عرض الحلقة 40 عن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 41 والتي تستكمل الأحداث السابقة من المسلسل الذي يعرض على قناة ستار تي في التركية والتي يمكن استقبالها من خلال هذا التردد .

تردد ستار تي في التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10922

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚

موعد عرض مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 41

وتعرض قناة MBC4 المتميزة كعادتها مسلسل طائر الرفراف مدبلج باللغة العربية، وذلك كل أسبوع من الأحد الي الخميس وذلك بتوقيت السعودية في تمام الساعة 9:00مساء على أن يتم إعادة عرض الحلقة في الساعة 2:30صباحاً لجميع محبي للسهر ومشاهدة المسلسلات التركية الممتعة، كما يمكن مشاهدة المسلسل عبر المنصات الإلكترونية حيث تقوم بتنزيل الحلقات بعد العرض الحصري للحلقة على القناة التركية وتجد جميع حلقات المسلسل الموسم الاول والموسم الجديد عبر المواقع التالية:

موقع قصة عشق

موقع برستيج

موقع لاروز

موقع هلا سينما

موقع سينما لايت

جميع هذه المواقع يمكنك مشاهدة الحلقة عليها عبر الانترنت بدون تقييد بمواعيد عرض الحلقة عبر القنوات الفضائية، ولكن يجب انتظار تحميل الحلقة لجديد بعد أن يتم عرض الحلقة حصرياً عبر القناة التركية .