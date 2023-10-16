اضغط هنا رابط تسجيل التكميلي في الأردن 2023 بالخطوات المطلوبة لدى وزارة التعليم الأردنية moe.gov.jo

يرغب العديد من الطلاب التعرف على رابط التسجيل التكميلي لعام 2023م حيث تسعى وزارة التربية والتعليم الأردنية المسؤولة عن التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بشكل مستمر عند طلب التقديم على الخدمات الإلكترونية المتنوعة للمواطنين الأردنيين لمساعدتهم في الالتحاق والتسجيل في جميع مرحلة التعليمية من خلال موقع خاص بالوزارة. ومن خلال تنفيذ خطوات قليلة لا تستغرق وقتا طويلا، وبناء على ذلك، نوفر لكم الرابط المباشر للتسجيل في التعليم التكميلي في الدورة النوعية لمساعدي التدريس للعام الميلادي 2023.

اضغط هنا رابط التسجيل التكميلي لعام 2023 في الأردن

يبحث العديد من المواطنين الأردنيين التعرف على رابط التسجيل التكميلي لعام 2023م في دولة الأردن وتوفر الوقت الحالي الوزارة رابطاً إلكترونياً يمكنهم من خلاله التسجيل مباشرة. كما يمكنهم الاستعلام عن نتائج الامتحانات فور صدورها من خلال ذلك الرابط والتعرف على أرقام الجلوس لكل طالب من موقع الدورة الثانية. ونقدم لكم في السطور التالية خطوات التسجيل بكل التفاصيل المتعلقة بها:

في البداية قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم في الأردن.

عليك بعد ذلك فتح حسابك المسجل في الموقع الرسمي للأردن.

ثم بعد ذلك تسجيل الدخول وبعد ذلك قم بالضغط على خيار التسجيل في الأردن.

عليك القيام بالتحقق من مواعيد وأوقات إجراء الاختبارات في دولة الأردن.

قم بعد ذلك إرسال كافة الأوراق والوثائق اللازمة المطلوبة في المملكة الهاشمية الأردنية.

ثم بعد ذلك عليك إرسال الهوية الوطنية في دولة الأردن.

ثم بعد ذلك الضغط على زر التسجيل.

سيتم عرض موعد الامتحان للدورة الثانية التي قمت بالتسجيل فيها على الفور.

ما هو موعد امتحان التكميلي في دولة الأردن

وزارة التربية والتعليم الأردنية قامت بتحديد موعد الاختبار وفقاً لما أقرته الوزارة، على أن يبدأ الامتحان في 4 بداية من شهر يوليو لعام 2024م، كذلك تستمر تلك الاختبارات حتى 25 من شهر يوليو لعام 2024م لنفس العام الحالي من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بك في موقع وزارة التعليم الأردنية يمكنك الاطلاع على رقم الامتحان في الاختبارات والاستعلام عن نتائجك بعد الانتهاء من الاختبارات داخل دولة الأردن كذلك يمنح امتحان التكميلي لجميع الطلابي الدورة الثانية لتحديد مستقبلهم المهني والوظيفي في المراحل القادمة في المملكة الهاشمية الأردنية كذلك يتم تقديم موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من أجل التسجيل في الإختبارات القادمة كذلك لكي يتمكن المواطن الأردني معرفة النتيجة النهائية للدور الثاني في دولة الأردن.