أصبح رابط نتائج أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي متاحا وخاصة بعد أن تم الإعلان عن نتائج التقديم للوزارة، وقد استغرقت عملية القبول أسبوعاً كاملاً حتى تظهر النتائج في الوقت الحالي، وبسبب ذلك، يتسابق المتقدمون للحصول على طرق سريعة لمعرفة نتائجهم بشكل مباشر، حيث تعتبر وظائف وزارة الدفاع من أهم الفرص العملية وأكثرها تميزًا.

نتائج أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

يعتبر موقع وزارة الدفاع العراقية، mod.mil.iq، هو الموقع الرسمي الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، حيث يمكن للمتقدم أن يستخدم هذا الموقع لمعرفة نتيجة تقديمه على الوزارة في هذا الدور خلال الفترة المحددة، إن الخطوات بسيطة وتستغرق بضع دقائق فقط للوصول إلى النتيجة المطلوبة، ويقوم وزارة الدفاع العراقية بتوفير هذا الخدمة لراحة المتقدمين وتوفير الوقت وتجنب الازدحام في المكان الذي يتم به استلام الطلبات.

خطوات الاستعلام عن نتائج أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

يمكن الحصول على أسماء الجنود المقبولين في وزارة الدفاع العراقية عن طريق اتباع هذه الخطوات

في البداية، يجب عليك الدخول علي موقع وزارة الدفاع العراقية mod.mil.iq.

ثم إدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك على الشاشة.

ثم الضغط علي خانة “متابعة”.

ثم النقر علي خانة خدمات من واجهة موقع الوزارة الرئيسية.

ثم تحديد “أقسام الموقع”.

ثم القيام بالنقر علي خانة “التطوع”.

ثم تحديد خانة “التطوع بصفة جندي”.

ثم إدخال الرقم المدني الخاص بك.

ثم إدخال رقم الاستمارة الذي حصلت عليه أثناء عملية التقديم.

ثم النقر علي خانة “استعلام”.

سوف تظهر علي الشاشة النتيجة أمامك سواء بالقبول أو الرفض.

الشروط المطلوبة للتقديم في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

من الشروط والمتطلبات اللازمة للقبول في وزارة الدفاع العراقية بدور الجندي هي على النحو التالي

أن يتوفر له المؤهل العلمي المطلوب، وهو حصوله على الشهادة الابتدائية والشهادة المتوسطة.

إذا كان المتقدم متزوجا، عليه أن يكون زوجته من جنسية عربية.

أن يتمتع بسجل أمني خالٍ تماما، وغير مرتبط بأي قضية أو جرم.

يلزم النجاح في الاختبارات التي تجريها وزارة الدفاع قبل التقديم على التطوع.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و25 عامًا.

أن يتمتع بصحة جيدة.

أن يكون المتقدم خاليا من الأمراض النفسية والعقلية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

تشمل الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل في وزارة الدفاع العراقية كجندي ما يلي