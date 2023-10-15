تردد قناة أون تايم سبورت بعد التحديث الأخير 2023

تعد قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية الهامة التي تعمل على نقل العديد من المباريات الهامة على المستوى المحلي والعالمي، إضافة إلى الكثير من المباريات المثيرة، والبطولات المميزة، فضلا عن المباريات الودية التي تكون بين منتخبي مصر والجزائر، التي يبحث عنها العديد من المشجعين، ولذلك سنوضح لكم في السطور التردد الخاص بها بعد التحديث ليتمكن الجميع من معرفتها بكل سهولة.

تردد قناة أون تايم سبورت بعد التحديث

يتمثل تردد قناة أون تايم سبورت بعد التحديث الأخير، وفقًا لما يلي:-

التردد الخاص بالقناة هو 11861.

معامل استقطا القناة يكون أفقي.

بينما معدل الترميز يتمثل في 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة يكون 5/6.

طريقة ضبط وتنزيل تردد قناة اون تايم سبورت

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بضبط وإستقبال قناة أون تايم سبورت، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-