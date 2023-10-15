“كلها ايام وتأخر ساعتك تاني”.. الحكومة تحدد موعد عودة التوقيت الشتوي وإلغاء الصيفي والتنفيذ في هذا الموعد!!

موعد عودة التوقيت الشتوي، يتزايد البحث من قبل المواطنين عن موعد عودة التوقيت الشتوي بالتزامن مع انتهاء النصف الاول من شهر اكتوبر الجاري وبداية فصل الخريف رسميان حيث يريد الملايين معرفة موعد إلغاء التوقيت الصيفي وعودة العمل بالتوقيت الشتوي في ربوع الجمهورية وفقا لقرار حكومي رسمي، ويمكنكم معرفة هذا من خلال السطور القادمة.