“كلها ايام وتأخر ساعتك تاني”.. الحكومة تحدد موعد عودة التوقيت الشتوي وإلغاء الصيفي والتنفيذ في هذا الموعد!!
موعد عودة التوقيت الشتوي
موعد عودة التوقيت الشتوي، يتزايد البحث من قبل المواطنين عن موعد عودة التوقيت الشتوي بالتزامن مع انتهاء النصف الاول من شهر اكتوبر الجاري وبداية فصل الخريف رسميان حيث يريد الملايين معرفة موعد إلغاء التوقيت الصيفي وعودة العمل بالتوقيت الشتوي في ربوع الجمهورية وفقا لقرار حكومي رسمي، ويمكنكم معرفة هذا من خلال السطور القادمة.
موعد عودة التوقيت الشتوي
من المقرر أن يكون موعد عودة التوقيت الشتوي بعد انتهاء الخميس الاخير في شهر اكتوبر الجاري، حيث من المقرر استمرار العمل بـ التوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، مما يعني أن هناك أيام قليلة وحدها من تفصلنا عن بدء تطبيق بدء التوقيت الشتوي في مصر.
موعد انتهاء التوقيت الصيفي
وقد تم تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم الخاصة بهم لمدة 60 دقيقة بعدما كان قد تم ايقاف العمل بهذا التوقيت لسنوات طويلة، ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، وبعدها سيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة، وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي لتوفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.
موعد التوقيت الشتوي
وسيعود التوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023، ليتم العمل بهذا التوقيت حتى شهر ابريل القادم.
مع بداية خريف 2023 ينتظر الموظفون بالقطاعات المختلفة موعد عودة التوقيت الشتوي مجددا، حيث من المقرر أن يتم العمل به بداية من آخر خميس في شهر أكتوبر وهو الموافق 26-10-2023، على أن يقوم المواطن بتأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.