نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني في العراق

يعد الصف السادس الاعدادي من بين أهم الصفوف الدراسية التي شغلت بال العديد من الطلاب والطابات في جميع محافظات العراق، حيث إن هذه المرحلة شهدت مجهوداً جبارًا للعمل على تخطي المرحلة هذه والتقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة، لتقوم وزارة التربية العراقية، بفتح باب تقديم طلبات اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني

بعد أن تم رفع نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، بدأ العديد من الطلاب والطالبات يتساءلون بشكل كبير، عن طريقة تقديم طلب اعتراض على النتيجة، وكذلك خطوات الاستعلام عن نتائج الإعتراضات عقب صدورها مباشرة، ولذلك فإن الوزارة سهلت كل هذه الخدمات لتكون بشكل إلكتروني، بحيث يتمكن جميع الطلبة من تقديم اعتراضاهم على النتائج، والعمل على مراجعتها من قبل الوزارة.

تقديم اعتراض على نتيجة السادس الاعدادي

من أجل العمل على تقديم طلب اعتراض على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، عليك اتباع الخطوات التالية:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي على الإنترنت.

ثم يتم بعد ذلك الذهاب إلى الصفحة الرئيسية من الموقع.

وعلى إثرها يتم الضغط على طلب تقديم اعتراض في نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني.

بعد ذلك يتم الضغط مباشرة على ايقونة “تقديم طلب الاعتراض”.

بعد أن يتم مراجعة طلبات الإعتراضات الخاصة بالصف السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، يتم ظهور أو رفع النتيجة عبر موقع نتائجنا وكذلك موقع وزارة التربية العراقية.