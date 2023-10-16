معرفة نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf دور ثاني + معدلات القبول بالجامعات العراقية pdf

نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf دور ثاني حيث تلقت نتائج الدور الثاني للصف السادس الاعدادي لعام 2023 في العراق اهتمامًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات. تم نشر هذه النتائج حاليًا على موقعين هامين: موقع وزارة التربية العراقية وموقع “نتائجنا”، بفضل هذين الموقعين أصبح من السهل للطلاب في العراق البحث والاطلاع على نتائج الدور الثاني للصف السادس الاعدادي لعام 2023.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf دور ثاني

ويمكن الآن الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني من خلال الموقع الرسمي للوزارة بسهولة دون الحاجة إلى الانتقال إلى أي مكان. ظهرت النتائج اليوم الأحد 15 أكتوبر، للاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني:

الدخول إلى موقع الوزارة.

تسجيل الدخول بحساب الطالب.

الضغط على “نتائج الصف السادس الاعدادي”.

إدخال بيانات الطالب من الاسم والمسار ورقم الجلوس.

الضغط على “استعلام“، وستظهر النتيجة أو بيان باقتراب ظهورها.

معدلات القبول بالجامعات العراقية

بعد معرفة نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني pdf يمكنكم معرفة معدلات القبول من خلال اتباع الخطوات التالية:

للبداية، يجب الوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق. بعد ذلك، انتقل إلى قسم ‘القبول المركزي’ ومن ثم انقر على ‘خدمات الطلاب’. ستجد ملفًا يتضمن معلومات عن الكليات والحدود الدنيا المطلوبة لكل كلية. يُمكنك طباعة هذا الملف بتنسيق PDF واختيار الكلية التي تناسب مجموعك.

في الختام، قدمنا لكم جميع المعلومات المتعلقة بمعدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2023. كما شرحنا لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن هذه المعدلات من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية. بإمكانك الآن اختيار الكلية التي تناسب مجموعك والبدء في عملية التقديم عليها، ويُسمح أيضًا بالانتقال بين الكليات وفقًا للحد الأدنى لمعدل القبول.