الآن PDF تحميل دليل الطالب للقبول المركزي.. معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 “احيائي، ادبي، تطبيقي” من موقع وزارة التعليم العالي

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023، قامت وزارة التعليم العالي العراقية بالإعلان عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 بعد الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 لكل الفروع في عموم المحافظات اليوم، وتم نشر هذه المعدلات لمساعدة الطلاب على معرفة فرصهم في الالتحاق بالجامعات والتخصصات التي ييرغبون الالتحاق بها، واليكم التفاصيل خلال السطور القادمة.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تم نشر معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 على الصفحة الرسمية لموقع وزارة التعليم العالي العراقية، حتى يمكن للطلاب الاطلاع على جميع معدلات القبول وتسجيل رغباتهم في الكليات والجامعات المختلفة، وقد قدمت الوزارة دليلًا يتعلق بالقبول المركزي، يمكن للطلاب من خلاله الوصول إلى معدلات القبول المختلفة، حيث يمكنكالاستعلام عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية..

اولًا: قم بالدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي.

بعد ذلك قم بالضغط على قسم القبول المركزي.

ثم قم بالضغط على قسم خدمات الطلاب.

ومن ثم سوف تظهر لك الملفات الخاصة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023.

يمكنك تنزيل الملفات بصيغة بي دي اف، ويمكنك اختيار الكلية التي تناسب مجموعك وقدراتك.

معدلات القبول في الجامعات العراقية الحدود الدنيا 2023/2024

كلية الطب %100.28

طب الأسنان %99.5

صيدلة %98.83

هندسة قسم حاسوب %93.17

هندسة قسم ميكانيك %86

كلية الهندسة قسم المواد %85.67

كلية العلوم %86.17

العلوم قسم الرياضيات %78.5

القانون %85.67

علوم سياسية %79.25

الادارة والاقتصاد %68

التربية %74.67

الآداب %75.17

آداب قسم علم النفس %77.33

آداب قسم الفلسفة %72.83

تربية أساسية %67.5

تربية أساسية قسم رياض أطفال %66.17

تربية أساسية معلم صفوف أولى %73

علوم سياحية %65.33

معدلات القبول في الجامعات العراقية جامعة البصرة 2023

كلية الطب %99.67

طب الزهراء %99.57

طب الاسنان %98.83

الصيدلة %98.5

هندسة حاسبات %93

هندسة ميكانيكا %90.5

هندسة قسم كيمياوية %95.33

هندسة قسم المواد %88.33

العلوم %82.67

علوم قسم الرياضيات %74.17

العلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات %75

القانون %82

التمريض للذكور %96.33

التمريض للبنات %93.17

طب بيطري %68.33

الزراعة %60

الإدارة والاقتصاد %61.5

الإدارة والاقتصاد القرنة %60

التربية القرنة %65.5

التربية للعلوم الصرفة %70.67

التربية للعلوم الإنسانية %72.67

التربية للبنات %66.33

الآداب %68.67

علوم البحار %63.83

يمكنك الاطلاع على معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 من خلال زيارة موقع وزارة التعليم العالي بالعراق المتوافر على شبكة الانترنت على مدار اليوم، حيث يمكنك تحميل دليل الطالب للقبول المركزي في جميع المعاهد والكليات، لكافة افرع السادس الاعدادي.