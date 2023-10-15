هنا.. رابط تسجيل التكميلي فى الأردن 2023 لتسجيل امتحان الثانوية moe.gov.jo

خطوات التسجيل التكميلى فى الأردن، ويعتبر النظام الأردني للامتحانات التكميلية فرصة مهمة لتحفيز الطلاب ومساندتهم في تحقيق نجاح أكاديمي أفضل، يسمح هذا النظام للطلاب بالتركيز على المواد التي يحتاجون إلى تحسينها والعمل على تطوير مهاراتهم الأكاديمية، كما يوفر فرصة للتعلم من الأخطاء السابقة وتحقيق تقدم أكاديمي ملحوظ ومن خلال هذا المقال سوف نقدم إليك خطوات تسجيل الامتحانات التكميلية في عام 2023 في الأردن، واللازمة لتقديم طلب الاختبارات التكميلية وذلك بكل سهولة ويسر.

شروط التقديم على امتحان التكميلي بالأردن

يتوجب على المتقدمين للحصول على موافقة الوزارة لأداء الاختبارات التكميلية توفر عدد من الشروط التالية:

يجب على الطلاب أن يكونوا حاضرين ومسجلين قبل بدء اللجنة بنصف ساعة على الأقل.

يجب على الطلا اتباع جميع التعليمات المحددة لهم أثناء أداء الاختبارات والامتناع عن أي سلوك غير مسموح به أو مخالف للقواعد الأكاديمية.

يجب أن يتم توضيح اسم الطالب ورقم جلوسه بشكل جيد وواضح حتى يمكن قراءتهما بسهولة.

يجب على الطلاب إحضار أدواتهم الشخصية للامتحان وعدم الاعتماد على استعارة أدوات من زملائهم في اللجان.

الخروج بعد منتصف الوقت: يُسمح للطلاب بالخروج بعد منتصف الوقت إذا انتهوا من أداء الأسئلة. يتيح ذلك للطلاب الذين ينتهون مبكرًا من الاختبار الفرصة للمغادرة وفقًا للوقت المحدد.

غير مسموح باستخدام الآلة الحاسبة داخل اللجان.

يجب على الطلاب تقديم طلباتهم للحصول على الاختبارات التكميلية عن طريق الموقع الإلكتروني المحدد.

المستندات الخاصة التقديم على امتحان التكميلي

يُطلب من الطالب تقديم نسخة من بطاقة الهوية الشخصية الخاصة به، وإذا كان ممكناً، يُفضل تقديم نسخة من جواز السفر ومع ذلك، يجب العلم أن هذا الشرط ليس إلزامياً لجميع المتقدمين، بل يختلف حسب الحالة،و يتعين أيضاً إدراج بطاقة الهوية ضمن الأوراق الهامة المطلوبة للتقديم، بالإضافة إلى ذلك، يُطلب تقديم نسختين من الصور الفوتوغرافية.