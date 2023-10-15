تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 “بدون انقطاع او تشويش” لمتابعة اخر تطورات في الشرق الأوسط على مدار 24 ساعة

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023، والتي ذاع انتشارها في الأيام الثامنة الأخيرة بسبب نقلها إلي الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية بشكل مباشر وحصرى ، على الهواء مباشرة إلي جميع الشعوب الرعبية بدون حجب أو تشويش،وقد تعرض القناة إلي انقطاع لدى الكثير من المتابعين في الساعات الأخيرة دون علم أسباب انقطاع البث حتى الآن والبعض يرجح أنها تعرض إلي قصف من قبل الاحتلال ، واليك اخر تردد لقناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة اخر تطورات القضية الفلسطينية.

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

تضم قناة القاهرو الإخبارية على مئات من المراسلين والصحفيين في الشرق الأوسط وهى من اكبر قنوات الإخبارية العربية والتي تنقل الحقيقة على حياد بدون أي توجهات سياسية أو طائفية وذاع صيتها في الأيام الأخيرة والتي كان يتابع منها المواطنون في الشرق الأوسط الأحداث الجارية في غزة، وخاصة مع العدواني الوحشي من قبل الاحتلال وارتكاب إبادة جماعية إلي سكان غزة وتهجيرهم من بلادهم ، ولكن تفاجا متابعي القناة في الساعات الأخيرة من انقطاع وتشويش البث للقناة، وصرحت مصادر مسؤولة من داخل إدارة القناة القاهرة الإخبارية الى تعرض احد مقراتها في فلسطين إلي القصف من قبل الاحتلال، وهو سبب انقطاع الاشارة في الساعات الأخيرة وانه سوف تعاون البث في اقرب وقت ممكن عبر ترددها.

تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديد 2023

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