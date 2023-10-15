رابط epedu.gov.iq تقديم اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 موقع وزارة التربية العراقية
شهدت الساعات الماضية حالة من الترقب الشديد من قبل طلاب وطالبات الدور السادس الاعدادي وذلك عقب اعلان نتائج الخاص بهم بالساعات الماضية، حيث صرحت وزارة التربية العراقية أنها لم تعلن بعد عن الموعد النهائي لتقديم اعتراضات السادس الإعدادي الدور الثاني 2023، وأنها كانت تعمل خلال الاسابيع الماضية علي اعتماد نتائج الطلاب وبالفعل انتهت من أعمال التصحيح والتدقيق النهائي، وتم اعتماد النتائج اليوم الخامس عشر من اكتوبر الجاري .
تقديم اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023
وكشفت وزارة التربية بالاسبوع الماضي انها قامت بالتصحيح الخاص بأوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب الدور الثاني في مرحلة السادس الاعدادي وحالة من الترقب الشديد عقب اعتماد النتيجة بالاونة الاخيرة من قبل الطلاب بالعراق بعموم المحافظات ويريد الجميع ان من الطلاب معرفة نتائجهم بالوقت الحالي بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة النهائية للتأكد من دقة البيانات وتم اعتماد نتائج الدور الثاني ومع ذلك، تم تقديم بعض الاعتراضات من قبل بعض الأشخاص على النتائج، وقد يكون ذلك بسبب وجود أخطاء في عملية التصحيح وتجميع النتائج النهائية.
ما هي اهم خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي في العراق
يمكننا ان نتعرف على نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثاني 2023 في العراق من خلال ان يتم القيام بالاتي وهو.
- يتم القيام في بداية الامر بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.
- ثم يتم القيام بالنقر على قسم نتائج الطلاب على الصفحة الرئيسية للموقع.
- بعدها حدد نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول للعام 2023/2022.
- بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة ومنها اسم الطالب، الرقم الامتحاني، واسم المحافظة.
- ثم يتم النقر على زر البحث للحصول على النتيجة.
- ستظهر النتاشج امامك بكل التفاصيل.
- تعتبر من ضمن اهم النتائج التي يتم البحث عنها بكثرة خلال الفترة الحالية وانها تحدد مصير الجميع في الالتحاق بالمرحلة القادمة من التعليم.