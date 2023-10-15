رابط epedu.gov.iq تقديم اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 موقع وزارة التربية العراقية

شهدت الساعات الماضية حالة من الترقب الشديد من قبل طلاب وطالبات الدور السادس الاعدادي وذلك عقب اعلان نتائج الخاص بهم بالساعات الماضية، حيث صرحت وزارة التربية العراقية أنها لم تعلن بعد عن الموعد النهائي لتقديم اعتراضات السادس الإعدادي الدور الثاني 2023، وأنها كانت تعمل خلال الاسابيع الماضية علي اعتماد نتائج الطلاب وبالفعل انتهت من أعمال التصحيح والتدقيق النهائي، وتم اعتماد النتائج اليوم الخامس عشر من اكتوبر الجاري .

تقديم اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

وكشفت وزارة التربية بالاسبوع الماضي انها قامت بالتصحيح الخاص بأوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب الدور الثاني في مرحلة السادس الاعدادي وحالة من الترقب الشديد عقب اعتماد النتيجة بالاونة الاخيرة من قبل الطلاب بالعراق بعموم المحافظات ويريد الجميع ان من الطلاب معرفة نتائجهم بالوقت الحالي بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة النهائية للتأكد من دقة البيانات وتم اعتماد نتائج الدور الثاني ومع ذلك، تم تقديم بعض الاعتراضات من قبل بعض الأشخاص على النتائج، وقد يكون ذلك بسبب وجود أخطاء في عملية التصحيح وتجميع النتائج النهائية.