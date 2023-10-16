75 جنيه لكل بطاقة تموين.. تطورات جديدة من وزارة التموين والتجارة لزيادة الدعم “خبر سار”

75 جنيه لكل بطاقة تموين حيث طالب العديد من أعضاء مجلس النواب بزيادة الدعم المخصص للسلع التموينية خلال هذه الفترة، ومن بين هؤلاء الأعضاء نجد النائب محمد بداروي الذي تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين بخصوص زيادة مستوى الدعم.

75 جنيه لكل بطاقة تموين

من خلال دعم السلع التموينية أيد النائب محمد بدراوي الذي يشغل أيضًا موقع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود الحكومة بزيادة 75 جنيه لكل بطاقة تموين لمخصصات دعم السلع التموينية في العام المالي القادم 2023/2024 بنسبة تصل إلى 42% مقارنة بالمخصصات الحالية للعام المالي الجاري، وقد طلب أحد أعضاء مجلس النواب من رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، زيادة دعم بطاقات التموين من 50 جنيهًا إلى 75 جنيهًا لكل فرد، يأتي هذا كجزء من الجهود لمواجهة ارتفاع الأسعار.

75 جنيه لكل بطاقة تموين زيادة جديدة

وفي سياق آخر أوضح بدراوي أن زيادة 25 جنيهًا للفرد من بين ما يقرب من 64 مليون مستفيد من بطاقات التموين ستكلف الميزانية تقريبًا 16 مليار جنيه كدعم إضافي، لتصل الزيادة الجديدة 75 جنيه لكل بطاقة تموين وأشار إلى جهود الحكومة في تخفيف الجمارك على البضائع لمحاولة وقف ارتفاع الأسعار، مع التأكيد على أن الأزمة لن تنتهي بسرعة نظرًا لوجود تكاليف إضافية بسبب تأخر وصول البضائع إلى الموانئ، ومع ذلك من المتوقع أن يشعر المواطن بتحسن في دورة الأسعار في المستقبل بفضل دخول البضائع الجديدة إلى الموانئ.

نصيب الفرد من السلع التموينية 2023

75 جنيه لكل بطاقة تموين هي الزيادة المقررة باستناد إلى التوجيهات الوزارية الصادرة عن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، قامت وزارة التموين بتحديد نصيب الفرد من السلع التموينية للعام 2023 وبموجب هذه التوجيهات.

يتضمن نصيب الفرد من السلع التموينية زجاجة زيت بسعة 800 مل لكل فرد على بطاقة التموين، مع حد أقصى لـ 4 زجاجات زيت، كما يشمل نصيب كل فرد كيلوجرام واحد من السكر وفقًا لاحتياجاته، مع حد أقصى لـ 6 كيلوجرامات من السكر على البطاقة التموينية الواحدة.