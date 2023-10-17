زادت عملية البحث عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير رابط للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي 2023، وهذا الخدمة خاصة بأصحاب الهمم، من أجل الحصول على حقوقهم القانونية، يجب على الأفراد إجراء الكشف الطبي في المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، هذه الخدمة تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين والمواطنات من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة لذلك، يبحث الكثير من الأفراد عن كيفية استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة التي تجعل لهم الحق من الاستفادة من العديد من الخدمات المختلفة المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وسوف نتناول في الأسطر القادمة التفاصيل.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

تم الإعلان عن إمكانية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة والاستعلام عن صدوره بشكل إلكتروني في مصر، يمكن الاستعلام عنها عبر عدد من الخطوات التالية

بداية يجب عليك الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثم الانتقال إلي قائمة البحث عن الطلبات.

ثم إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب كارت الخدمات المتكاملة.

ثم انقر علي خانة “بحث”، وسيظهر لك بعدها تفاصيل كارتك الخاص.

كارت الخدمات المتكاملة 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن حق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة فقط، بهدف تقديم المساعدة في الحصول على الخدمات والامتيازات المحددة لهذه الفئة من المواطنين، تم إصدار بطاقة الإعاقة بثلاثة ألوان، هي البطاقة الأرجوانية والبطاقة الزرقاء والبطاقة التي تحمل اللون الأخضر، حيث يعكس كل لون درجة الإعاقة للفرد الذي يطلب الخدمة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2023

وزارة التضامن أفصحت عن فوائد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وتتضمن ما يلي

ميزة الجمع بين معاشين.

ميزة الكشف المجاني متاح في جميع المستشفيات الحكومية لجميع حاملي البطاقة.

الاستفادة من سكن حكومي ملائم دون الحاجة لدفع مبالغ مالية.

العفو الجمركي على جميع الأجهزة التعويضية.

الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السيارات.

الاندماج في المدارس وأيضا في الجامعات.

التعيين في جميع المؤسسات والشركات الحكومية بنسبة 5٪.

تخفيضات على كافة وسائل النقل ووسائط المواصلات العامة.

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة 2023

فيما يلي، سنتعرف على الفئات المختلفة لأنواع الإعاقات المسجلة التي يحق لها الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من وزارة الصحة والسكان المصرية.

طيف التوحد.

الجزامة.

الإعاقات المتعددة.

الأعاقات الذهنية الأخرى تصيب الأشخاص الذين يمتلكون معدل ذكاء قدره ٣٥ أو أقل.

متلازمة داون.

شلل الأطفال في طرف أو أكثر.

ضمور العضلات.

بتر متعدد الأطراف أو بتر في طرف واحد.

الشلل الرباعي.

حالات العمي.

الشلل الدماغي

تعمل وزارة الصحة والسكان في مصر على توفير مجموعة واسعة من الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، ومن بين هذه الخدمات الهامة هي خدمة توفير رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 للحصول على كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك بحلول عام 2023 وخاصة لأصحاب الإعاقة.

نصائح للاستفادة من الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة

توجد بعض النصائح للاستفادة من الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة:

قم باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.

يجب عليك التأكد من إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

إعادة المحاولة في حالة عدم ظهور حالة الطلب.

قم بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل.

وهذه هي بعض النصائح الخاصة بالخدمات المتكاملة التي يجب عليك القيام بها وتنفيذها في أسرع وقتٍ ممكن.