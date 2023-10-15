 رابط moe.gov.jo التسجيل التكميلي في الأردن 2023 وزارة التربية الاردنية لتسجيل امتحان شهادة الثانوية

التسجيل التكميلي في الأردن 2023 وزارة التربية الاردنية، شهدت الاونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل طلاب وطالبات الاردن بالساعات الماضية من اجل التسجيل في امتحانات التكميلي من اجل خوض امتحانات الثانوية العامة وبعد تزايد الطلب على فتح باب إعادة الامتحانات مرة أخرى، وافقت الوزارة على إصرار هؤلاء الطلاب، وبالفعل تم فتح المنصة الإلكترونية أمام الطلاب الراغبين في أداء الامتحانات التكميلية التي يمكنهم من خلالها تحسين وإلغاء النتائج السابقة.

رابط التسجيل التكميلي لعام 2023 في الأردن

في البداية قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم في الأردن.

عليك بعد ذلك فتح حسابك المسجل في الموقع الرسمي للأردن.

ثم بعد ذلك تسجيل الدخول وبعد ذلك قم بالضغط على خيار التسجيل في الأردن.

عليك القيام بالتحقق من مواعيد وأوقات إجراء الاختبارات في دولة الأردن.

قم بعد ذلك إرسال كافة الأوراق والوثائق اللازمة المطلوبة في المملكة الهاشمية الأردنية.

ثم بعد ذلك عليك إرسال الهوية الوطنية في دولة الأردن.

ثم بعد ذلك الضغط على زر التسجيل.

سيتم عرض موعد الامتحان للدورة الثانية التي قمت بالتسجيل فيها على الفور.

عملية التسجيل التكميلي في الأردن تعد فرصة هامة لتحفيز الطلاب ومساعدتهم في تحقيق نجاح أكاديمي أفضل، يتيح النظام الأردني للامتحانات التكميلية للطلاب الفرصة للتركيز على المواد التي يحتاجون إلى تحسينها وتطوير مهاراتهم الأكاديمية كما يوفر النظام أيضًا فرصة للاستفادة من الأخطاء السابقة وتحقيق تقدم أكاديمي ملحوظ، سنقدم لك في هذا المقال خطوات تسجيل الامتحانات التكميلية في الأردن لعام 2023 وكل ما يلزمك لتقديم طلب الاختبارات بسهولة ويسر.