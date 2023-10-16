pdf.. الان معدلات القبول 2024 في العراق معدلات القبول المركزي في الجامعات والمعاهد العراقية dirasat-gate.org

قبولات الطلاب الأدبية لعام 2023 بالعراق،حيث تساعد وزارة التعليم العالي الطلاب من خلال توفير مصدر رسمي يمكنهم الوصول إليه للاطلاع على متطلبات القبول في الجامعات العراقية، وأصبح من السهل جدًا للطلاب الحصول على هذه المعلومات من خلال موقع الوزارة الرسمي، حيث يمكنهم استخراج دليل القبول الخاص بكل الجامعات من منازلهم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب إنجاز العديد من الإجراءات الأخرى عبر الموقع الرسمي للوزارة، وتم تحديد المعدلات المطلوبة للقبول في جميع التخصصات، سواء كانت في القسم العلمي أو الأدبي، ويمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال موقع التخطيط والدراسات في العراق، وهو الموقع الرسمي الذي توفره الوزارة ويساعد جميع الطلاب في معرفة متطلبات القبول في الجامعات المختلفة.

قبولات الطلاب الأدبية لعام 2023

قد حددت وزارة التربية والتعليم العراقية معدلات وشروط قبول طلاب الشعبة الأدبية لعام 2023 في الجامعات المختلفة وفي جميع التخصصات. يجب على الطلاب تحقيق معدل محدد والامتثال للمتطلبات المحددة لكل جامعة. من الجدير بالذكر أن هذه المعدلات والشروط تختلف من جامعة إلى أخرى. تم نشر هذه المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لتكون متاحة للجميع ولتمكين الطلاب من الحصول عليها.

معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية

للوصول إلى معلومات قبولات الطلاب في الشعبة الأدبية لعام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بفتح الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي العراقية من خلال دائرة الدراسات والتخطيط.

2. ابحث عن خدمات الطلاب في الصفحة الرئيسية للموقع وانقر عليها.

3. اختر الخدمات المتعلقة بالطلاب من القائمة المتاحة.

4. انقر على خيار “دليل الطالب للقبول في الجامعات والمعاهد العراقية”.

5. حدد أيقونة تحميل دليل الطالب من بين الخدمات المتاحة على الفور.

6. قم بتنزيل الدليل إلى هاتفك النقال.

7. افتح دليل الطالب للاطلاع على معدلات القبول المركزي.

معدلات القبول في الجامعات العراقية

فيما يلي نسب القبول لبعض التخصصات الجامعية في الجامعة:

– كلية الطب: 100.28٪.

– طب الأسنان: 99.5٪.

– صيدلة: 98.83٪.

– هندسة قسم الحاسوب: 93.17٪.

– هندسة قسم الميكانيكا: 86٪.

– كلية الهندسة قسم المواد: 85.67٪.

– كلية العلوم: 86.17٪.

– قسم الرياضيات في علوم: 78.5٪.

– القانون: 85.67٪.

– علوم سياسية: 79.25٪.

– الإدارة والاقتصاد: 68٪.

– التربية: 74.67٪.

– الآداب: 75.17٪.

– قسم علم النفس في الآداب: 77.33٪.

– قسم الفلسفة في الآداب: 72.83٪.

– تربية أساسية: 67.5٪.

– قسم رياض الأطفال في تربية أساسية: 66.17٪.

– معلم صفوف أولى في تربية أساسية: 73٪.

– علوم سياحية: 65.33٪.

معدلات القبول المركزي في العراقية

تشير إحصائيات معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2023 إلى وجود منافسة شديدة للحصول على قبول في الكليات والأقسام المختلفة. يواجه الطلاب تحديًا كبيرًا في الالتحاق بالجامعات، وذلك بسبب الطلب العالي والمقاعد المحدودة المتاحة في العديد من التخصصات. لذا، يهم الكثير من الطلاب معرفة معدلات القبول لعام 2023 في القسم الأدبي في الجامعات العراقية.